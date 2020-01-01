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В Одессе два новых случая коронавируса

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Состояние одной из пациенток удовлетворительное. Она недавно вернулась с отдыха из-за границы.
В Одессе два новых случая заражения
В Одессе два новых случая заражения

В Одессе по состоянию на вечер субботы, лабораторно подтвердился коронавирус у двух новых пациентов. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Сообщается, что это две женщины - 32 и 68 лет. Первая из пациенток недавно вернулась из Турции, ее состояние удовлетворительное.

"Вторая из Одессы не уезжала, сейчас она в реанимации", - сообщил Куцый.

Всего в Одесской области уже восемь заболевших коронавирусом. 

Ранее в Одессе весь пассажирский транспорт, частных перевозчиков, перевели в режим специального транспорта. Он перевозит лишь тех людей, которые следуют к месту работы. 

Еще сообщалось, что пассажиры Одессы агрессивно восприняли ужесточение карантинных мер.

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Теги: Одесса, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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