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УГКЦ готова разместить медиков в семинарии в Ивано-Франковске

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В помещении Духовной семинарии есть 50 комнат, где при необходимости могут жить медики в период карантина.
УГКЦ готова предоставить медикам жилье в Духовной семинарии Ивано-Франковска
УГКЦ готова предоставить медикам жилье в Духовной семинарии Ивано-Франковска
vaticannews.va

В связи с распространением коронавируса в Украине Ивано-Франковская архиепархия Украинской греко-католической церкви заявила о готовности на период карантина предоставить медикам жилье в Духовной семинарии. Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив в воскресенье, 29 марта.

"Ивано-Франковская архиепархия УГКЦ по благословению архиепископа и митрополита Владимира Вийтышина создала архиепархиальном координационный антикризисный центр, который уже имеет первые наработки: при необходимости они готовы передать на период карантина помещения Духовной семинарии (ул. Василиянок, 64) для проживания медиков, работающих в больницах города и живут за пределами Ивано-Франковска", - написал Марцинкив.

Городской глава отметил, что в здании Духовной семинарии есть 50 комнат со всеми необходимыми условиями для проживания.

Марцинкив добавил, что со следующей недели Центр Святого Луки будет бесплатно предоставлять онлайн-консультации для всех, кто почувствует ухудшение состояния здоровья.

Ранее УГКЦ заявила о готовности отдать свои храмы под больницы, если имеющейся инфраструктуры перестанет хватать для больных коронавирусной инфекцией.

Также УГКЦ провела литургию онлайн из-за коронавируса. Литургия транслировалась из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве в связи с пандемией COVID-19.

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Теги: церковь, карантин, УГКЦ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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