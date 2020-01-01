Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 29 марта: Больше 300 зараженных в Украине, кадровые перестановки в ВСУ

Комментариев: 0
Главные новости субботы, 28 марта.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

BigMir напоминает читателям главные новости субботы, 28 марта. 

По состоянию на 22:00 28 марта, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 увеличилось до 356. 9 заболевших человек скончались, 5 выздоровели.

“Горите в аду“: Нардеп от Слуги народа Гео Лерос на своей странице в Facebook рассказал историю друга, родные которого заподозрили у себя COVID-19.

Подорожание борщевого набора: с начала карантина в Украине резко выросли цены на овощи. В некоторых случаях подорожание достигает 100%.

Организатор “Одесской нароной республики“, сторонник “Антимайдана“ из Одессы Виталий Назлымов получил российское гражданство. В 2015-м его задерживало СБУ по подозрению в подготовке покушения и теракта, а также в хранении оружия.

В Сумах горсовет запретил выходить людям на улицу без надобности на время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19

Президент Зеленский подписал указы о назначении Главнокомандующего, начальника Генштаба и командующего объединенных сил ВСУ.
 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь