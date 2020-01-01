Итоги 29 марта: Больше 300 зараженных в Украине, кадровые перестановки в ВСУ

Главные новости субботы, 28 марта.

BigMir напоминает читателям главные новости субботы, 28 марта.

По состоянию на 22:00 28 марта, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 увеличилось до 356. 9 заболевших человек скончались, 5 выздоровели.



“Горите в аду“: Нардеп от Слуги народа Гео Лерос на своей странице в Facebook рассказал историю друга, родные которого заподозрили у себя COVID-19.



Подорожание борщевого набора: с начала карантина в Украине резко выросли цены на овощи. В некоторых случаях подорожание достигает 100%.



Организатор “Одесской нароной республики“, сторонник “Антимайдана“ из Одессы Виталий Назлымов получил российское гражданство. В 2015-м его задерживало СБУ по подозрению в подготовке покушения и теракта, а также в хранении оружия.

В Сумах горсовет запретил выходить людям на улицу без надобности на время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19

Президент Зеленский подписал указы о назначении Главнокомандующего, начальника Генштаба и командующего объединенных сил ВСУ.

