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За границей на карантине находится 171 украинец

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Большинство из них - 107 человек - на карантине в Польше. Также много украинцев изолированы в Бразилии, Италии и во Вьетнаме.
На карантине за границей находятся более 170 украинцев
На карантине за границей находятся более 170 украинцев

На карантине за границей в 15 странах мира находится 171 украинец. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье, 29 марта.

В частности, украинцы находятся на карантине в таких странах:
Австралия - 1, Азербайджан - 1, Бельгия - 1, Бразилия - 16, Вьетнам - 9, Италия - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нигерия - 2, Нидерланды - 1, ОАЭ - 3, Польша - 107, Румыния - 5, РФ - 1.

 
 

Ранее МИД сообщил, что в Украину вернулись более 100 тысяч граждан.

Украина закрыла границу: что нужно знать

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Теги: МИД Украины, украинцы, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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