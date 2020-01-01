В субботу в Украину вернулись еще 16 тысяч граждан
28 марта в Украину из-за границы вернулись более 16 тысяч граждан. Из них более 5,7 тысячи человек прибыли в страну без собственного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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Отмечается, что местные власти и ГСЧС предоставили транспорт для транспортировки граждан, которые переходили границу пешком.
"На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком", - заявили в Госпогранслужбе.
Около 3,5 тысячи украинцев прибыли в Борисполь 21 спецавиарейсом.
В свою очередь в субботу Украину покинули 5,3 тысячи иностранцев.
Напомним, за границей на карантине находится 171 украинец.
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