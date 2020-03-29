В Киев из Москвы приехал спецпоезд с украинцами

Приехавших на вокзале встретили военные и люди в защитных костюмах. По прибытию пассажирам поезда измерили температуру.

Из Москвы в Киев прибыл специальный поезд с украинцами, не имевшими возможности самостоятельно добраться домой из-за карантина. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 29 марта.

Спецпоезд встретили люди в защитных костюмах и военные. У прибывших украинцев должны измерить температуру. Спецрейс осуществлялся по поручению МИД и Мининфраструктуры.

Поезд отправился из Москвы в 19:35, и прибыл в Киев 29 марта в 07:32. Билеты на него можно было приобрести исключительно через онлайн-систему Укрзализныци.

Ранее из Киева выехал поезд с россиянами. Отправление поезда Киев-Москва запланировано на 18:36, но на центральном ж/д вокзале уже собралась очередь из желающих уехать.

Напомним, что Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч. Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet