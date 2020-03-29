В Киев из Москвы приехал спецпоезд с украинцами
Из Москвы в Киев прибыл специальный поезд с украинцами, не имевшими возможности самостоятельно добраться домой из-за карантина. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 29 марта.
Спецпоезд встретили люди в защитных костюмах и военные. У прибывших украинцев должны измерить температуру. Спецрейс осуществлялся по поручению МИД и Мининфраструктуры.
Поезд отправился из Москвы в 19:35, и прибыл в Киев 29 марта в 07:32. Билеты на него можно было приобрести исключительно через онлайн-систему Укрзализныци.
Ранее из Киева выехал поезд с россиянами. Отправление поезда Киев-Москва запланировано на 18:36, но на центральном ж/д вокзале уже собралась очередь из желающих уехать.
Напомним, что Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч. Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.
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