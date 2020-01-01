В Украине уже больше 400 человек заболели COVID-19
Количество зараженных коронавирусом украинцев продолжает увеличиваться.
По состоянию на 10.00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. 9 умерли, 5 уже выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
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Ситуация по регионам следующая:
- Винницкая обл. - 22 случая;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 6 случаев;
- Донецкая обл. - 2 случая;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- Киев - 82 случая;
- Киевская обл. - 45 случаев;
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 5 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 8 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровненская обл. - 9 случаев (2 летальных);
- Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
- Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 1 случай;
- Черкасская обл. - 46 случаев;
- Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 1 случай.
Напомним, в мире от коронавируса умерли уже больше 30 000 человек.
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