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В Украине уже больше 400 человек заболели COVID-19

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Количество зараженных коронавирусом украинцев продолжает увеличиваться.
В Украине уже 418 случаев COVID-19
В Украине уже 418 случаев COVID-19
EPA/UPG

По состоянию на 10.00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. 9 умерли, 5 уже выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

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Ситуация по регионам следующая: 

  • Винницкая обл. - 22 случая;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 6 случаев;
  • Донецкая обл. - 2 случая;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
  • Киев - 82 случая;
  • Киевская обл. - 45 случаев;
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 5 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 8 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровненская обл. - 9 случаев (2 летальных);
  • Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 1 случай;
  • Черкасская обл. - 46 случаев;
  • Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 1 случай.

 

 


Напомним, в мире от коронавируса умерли уже больше 30 000 человек. 

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Теги: коронавирус, COVID-19
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