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COVID-19 обнаружили у директора Луцкой городской больницы

Комментариев: 1
Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако результаты ПЦР подтвердили диагноз.
Директор Луцкой больницы Лариса Духневич
Директор Луцкой больницы Лариса Духневич
pershyj.com

Коронавирусную болезнь лабораторно подтвердили у директора городской клинической больницы Луцка Ларисы Духневич. Об этом сообщается на странице больницы в Facebook. 

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Отмечается, что экспресс-тест не показал наличие вируса у Духневич. Диагноз подтвердили лабораторным тестированием. 

"Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Петровна Духневич с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в приемное отделение больницы. Так как пациентка за границей не была, и результаты быстрого теста на Covid-19 были отрицательные, была госпитализирована с диагнозом "пневмония". Находилась на лечении в отдельной палате. После получения результатов ПЦР на Covid-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу", - сообщили в больнице.

Коллеги заболевшей утверждают, что в больнице приняли все нужные противоэпидемические меры. Контактные лица Духневич находятся на карантине, у 5 из них результаты тестов - отрицательные. 

"В настоящее время учреждение стабильно работает и выполняет свою функцию", - отметили в больнице.



Напомним, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине лабораторно подтверждено 418 лабораторно случаев заболевания COVID-19.

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Комментариев (1)
poputchikkm    29.03.2020, 12:36
Оценка:  -2
poputchikkm
Вот такая же "пневмония" и у ВСЕХ остальных пациентов по Украине, диагноз которым ставили с января месяца и которых лечили по всем областям в обычных больницах, так что скорее всего заражённых минимум раз в 10 больше
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