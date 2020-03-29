COVID-19 обнаружили у директора Луцкой городской больницы

Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако результаты ПЦР подтвердили диагноз.

Коронавирусную болезнь лабораторно подтвердили у директора городской клинической больницы Луцка Ларисы Духневич. Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

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Отмечается, что экспресс-тест не показал наличие вируса у Духневич. Диагноз подтвердили лабораторным тестированием.



"Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Петровна Духневич с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в приемное отделение больницы. Так как пациентка за границей не была, и результаты быстрого теста на Covid-19 были отрицательные, была госпитализирована с диагнозом "пневмония". Находилась на лечении в отдельной палате. После получения результатов ПЦР на Covid-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу", - сообщили в больнице.



Коллеги заболевшей утверждают, что в больнице приняли все нужные противоэпидемические меры. Контактные лица Духневич находятся на карантине, у 5 из них результаты тестов - отрицательные.



"В настоящее время учреждение стабильно работает и выполняет свою функцию", - отметили в больнице.





Напомним, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине лабораторно подтверждено 418 лабораторно случаев заболевания COVID-19.

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