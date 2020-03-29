"Не хочу чувствовать себя лохом": Палица ждет, когда Зеленский откажет МВФ
Партнер олигарха Игоря Коломойского, народный депутат Игорь Палица считает, что президент Владимир Зеленский должен поступить, как персонаж сериала "Слуга Народа" Голобородько, и отказаться сотрудничать с Международным Валютным Фондом. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
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Палица опубликовал видеоролик из сериала "Слуга Народа", где Зеленский в образе президента Голобородько посылает подальше представителей МВФ.
"Мне в образе Президента понравился именно этот решительный поступок, где он принял решение в пользу Страны, несмотря на советы всякого отребья, которое финансируется извне. И я поверил! Очень не хочется почувствовать себя лохом", - написал соратник Коломойского.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ.
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