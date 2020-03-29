"Не хочу чувствовать себя лохом": Палица ждет, когда Зеленский откажет МВФ

Соратник Коломойского Палица ожидает, что Зеленский последует примеру персонажа сериала "Слуга Народа" Голобородько.

Партнер олигарха Игоря Коломойского, народный депутат Игорь Палица считает, что президент Владимир Зеленский должен поступить, как персонаж сериала "Слуга Народа" Голобородько, и отказаться сотрудничать с Международным Валютным Фондом. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

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Палица опубликовал видеоролик из сериала "Слуга Народа", где Зеленский в образе президента Голобородько посылает подальше представителей МВФ.



"Мне в образе Президента понравился именно этот решительный поступок, где он принял решение в пользу Страны, несмотря на советы всякого отребья, которое финансируется извне. И я поверил! Очень не хочется почувствовать себя лохом", - написал соратник Коломойского.





Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ.

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