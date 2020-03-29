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"Не хочу чувствовать себя лохом": Палица ждет, когда Зеленский откажет МВФ

Комментариев: 11
Соратник Коломойского Палица ожидает, что Зеленский последует примеру персонажа сериала "Слуга Народа" Голобородько.
Народный депутат Игорь Палица
Народный депутат Игорь Палица
Игорь Палица/Facebook

Партнер олигарха Игоря Коломойского, народный депутат Игорь Палица считает, что президент Владимир Зеленский должен поступить, как персонаж сериала "Слуга Народа" Голобородько, и отказаться сотрудничать с Международным Валютным Фондом. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

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Палица опубликовал видеоролик из сериала "Слуга Народа", где Зеленский в образе президента Голобородько посылает подальше представителей МВФ.

"Мне в образе Президента понравился именно этот решительный поступок, где он принял решение в пользу Страны, несмотря на советы всякого отребья, которое финансируется извне. И я поверил! Очень не хочется почувствовать себя лохом", - написал соратник Коломойского.



Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ.

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Теги: Палица, Коломойский, Зеленский, Голобородько, Слуга народа, МВФ
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Комментариев (11)
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CCS    29.03.2020, 14:16
Оценка:  +6
CCS
Люди навіть не думають про те, що самі головні і рішучі реформи в Україні, що хоч трохи дали надію на майбутнє - відбулись під тиском МВФ! Але для люмпену завжди цікавіше дивитись на масові страти та відчувати себе крутим гопніком: "Ми усіх пошлемо на йух!" І потім що, хрін без солі можна їсти!
SINOBI-LIFE    29.03.2020, 14:16
Оценка:  +28
SINOBI-LIFE
А кого интересует мнение сосателя у бени???
Негорро    29.03.2020, 13:27
Оценка:  -29
Негорро
МВФ-кабала на десятилетия.В топку этих чертей!
ПродувКротов    29.03.2020, 13:31
Оценка:  +31
ПродувКротов
Мнение на российских лаптей никого в Украине не интересует.
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 13:31
Оценка:  +28
ВосставшийИзБана
Беня - кабала навсегда и для всех потомков.
CCS    29.03.2020, 14:13
Оценка:  +6
CCS
Для тих дурнів, що не є коломойськими і при цьому вони щиро хочуть дефолту: починайте вже їсти на смітниках, звикайте до життя при дубинських-палицях і т.д.
ПродувКротов    29.03.2020, 13:02
Оценка:  +27
ПродувКротов
Ну конечно, зачем нам кредиты МВФ под 2-3 %, да еще и с выплатами, растынутыми на десять лет Лучше как проФФесор в свое время хапуть кредит на россии под 65,0% со сроком погашения -уже прямо сейчас Чего бы не грабануть лохов, если они по жизни лошары
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 13:22
Оценка:  +24
ВосставшийИзБана
А ОВГЗ зелень под сколько процентов выпустила?
ПродувКротов    29.03.2020, 13:32
Оценка:  +26
ПродувКротов
За то вообще садить надо, но садить некому. У нас теперь и полиция и суды и прокуратура - сплошные ЗЕ. Полная безнаказанность.
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 12:34
Оценка:  +25
ВосставшийИзБана
Расстреляет ВР? Или будет ездить на велосипеде?
Rikstal    29.03.2020, 12:57
Оценка:  +23
Rikstal
кіна не буде!
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