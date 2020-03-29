Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одесситу с COVID-19 пришлось заплатить за лечение 25 тысяч за 2 дня

Комментариев: 7
Мужчине пришлось тратить большие деньги на медикаменты, а также покупать врачам халаты.
Одессит Шахин Асадов
Одессит Шахин Асадов
скриншот

Одессита, зараженного COVID-19, выписали из больницы, после того, как экспресс-тест дал отрицательный результат. После лабораторного подтверждения заболевания, мужчину госпитализировали и предложили лечиться за “нереально большие деньги“. Об этом одессит Шахин Асадов рассказал на своей странице в Facebook.

Читай также: Киевские врачи борются за жизнь молодого мужчины с коронавирусом

Мужчина отметил, что решил вернуться в Украину самолетом из Берлина 16 марта после того, как услышал призыв президента Зеленского к украинцам вернуться домой из-за пандемии COVID-19. В аэропорту ему измерили температуру, и он выехал в Одессу на маршрутке. 

“Далее я держал связь с женой и она по моему приезду обзвонила все инстанции: и горячую линию, и службу скорой помощи. Информировала их о том, что возвращается муж именно из Берлина, из очага эпидемии. 17 числа у меня поднялась резко температура под 38,5, приехала скорая и госпитализировала меня в инфекционную больницу на улице Пастера, 3. Здесь сделали экспресс-тест, который выявил неналичие, то есть отрицательный ответ“, - сказал он.

Читай также: В Минздраве рассказали подробности о выявленных случаях коронавируса

Асадов утверждает, что после этого его выписали из больницы. Через некоторое время у него снова поднялась температура и он сам пришел в инфекционную больницу. Там ему сообщили, что прибыли результаты лабораторного теста и они подтвердили COVID-19 у мужчины. 

“Сейчас я нахожусь в палате, в изоляторе, врачи прописали аппараты, которые стоят нереально больших денег. И на самом деле, я даже не знаю чего ожидать дальше“, - отметил Асадов.

Журналисты “Радио Свобода“ связались с заболевшим, который рассказал им, что первые два дня в больнице стоили ему около 25 тысяч гривен. Только на иммуномодулятор “Биовен“ пришлось потратить 17 тысяч гривен. По словам Асадова, ему также пришлось купить медикам халаты и другие медикаменты.

“Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого этих денег нет?“ - сказал он.



Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Асадов, больница, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    29.03.2020, 16:55
Оценка:  0
Vixerunt
Мало ли чего написали на бумаге; многие лекарства пустышки даже за очень много денег. Тем более от этого вируса нет лекарств.
Кайдаш    29.03.2020, 14:01
Оценка:  +23
Кайдаш
Развели неруся, как лошару, если не nuздuт... (Одесса, хуле)
navigator2    29.03.2020, 15:59
Оценка:  +3
navigator2
разайдись! хто сказал АДЕСА?
Кайдаш    29.03.2020, 16:10
Оценка:  +7
Кайдаш
Гитн туг, я сказал, а шо?
Негорро    29.03.2020, 13:17
Оценка:  -25
Негорро
Говносайт,давай ещё интересных историй про лохов!Гыгыгыгыгы!
WTF2wtf    29.03.2020, 14:00
Оценка:  +24
WTF2wtf
"Boxerogos-Антибес" ,
антиукраинский шизоид-многостаночник из раши,
тебе только нахyй ...
BOOTSMANN    29.03.2020, 13:12
Оценка:  +23
BOOTSMANN
Зеленая самка собаки сказала, что Украина готова к эпидемии. Вот сволочь!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь