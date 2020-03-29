Одесситу с COVID-19 пришлось заплатить за лечение 25 тысяч за 2 дня

Мужчине пришлось тратить большие деньги на медикаменты, а также покупать врачам халаты.

Одессита, зараженного COVID-19, выписали из больницы, после того, как экспресс-тест дал отрицательный результат. После лабораторного подтверждения заболевания, мужчину госпитализировали и предложили лечиться за “нереально большие деньги“. Об этом одессит Шахин Асадов рассказал на своей странице в Facebook.

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Мужчина отметил, что решил вернуться в Украину самолетом из Берлина 16 марта после того, как услышал призыв президента Зеленского к украинцам вернуться домой из-за пандемии COVID-19. В аэропорту ему измерили температуру, и он выехал в Одессу на маршрутке.



“Далее я держал связь с женой и она по моему приезду обзвонила все инстанции: и горячую линию, и службу скорой помощи. Информировала их о том, что возвращается муж именно из Берлина, из очага эпидемии. 17 числа у меня поднялась резко температура под 38,5, приехала скорая и госпитализировала меня в инфекционную больницу на улице Пастера, 3. Здесь сделали экспресс-тест, который выявил неналичие, то есть отрицательный ответ“, - сказал он.

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Асадов утверждает, что после этого его выписали из больницы. Через некоторое время у него снова поднялась температура и он сам пришел в инфекционную больницу. Там ему сообщили, что прибыли результаты лабораторного теста и они подтвердили COVID-19 у мужчины.



“Сейчас я нахожусь в палате, в изоляторе, врачи прописали аппараты, которые стоят нереально больших денег. И на самом деле, я даже не знаю чего ожидать дальше“, - отметил Асадов.



Журналисты “Радио Свобода“ связались с заболевшим, который рассказал им, что первые два дня в больнице стоили ему около 25 тысяч гривен. Только на иммуномодулятор “Биовен“ пришлось потратить 17 тысяч гривен. По словам Асадова, ему также пришлось купить медикам халаты и другие медикаменты.



“Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого этих денег нет?“ - сказал он.





Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев COVID-19.