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Симптомы были незаметны: Киевлянка рассказала о заражении COVID-19

Комментариев: 3
Женщина с диагнозом COVID-19 рассказал об опасностях отсутствия симптомов коронавируса.
Заболевшая коронавирусом Александра Бречко
Заболевшая коронавирусом Александра Бречко
Александра Бречко/Facebook

Заболевшая COVID-19 киевлянка Александра Бречко рассказала о своих симптомах коронавирусной болезни. Она отметила, что заболевание может проходить почти без симптомов и это делает вирус еще более опасным, так как воспаление легких никак не проявляется. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что высокая температура и ощущение давления на грудь могут проявиться, когда заболевание уже серьезно прогрессировало.

"Первым симптомом были странные ознобы которые быстро начинались и быстро заканчивались, а температура при этом была 37.1. Пару дней меня вообще ничего не беспокоило и где-то через дней 6 у меня появилось ощущение легкого дискомфорта в грудном отделе. Но оно было настолько легким, что я решила, что это психосоматика на фоне ситуации. Во вторник (на 8-й день после первого симптома) я впервые почувствовала, что дискомфорт самую малость усилился и мне стало немного сложнее дышать. Тогда я обратилась к врачу, меня послушали и сделали рентген - оказалось пневмония. Чувствовала я себя при этом абсолютно бодро. Наутро я приехала в больницу где мне сделали ПЦР-тест и госпитализировали с подозрением на COVID-19", - написала Александра.

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Женщина подчеркнула, что главная опасность коронавируса заключается в том, что его поздно диагностируют. Поэтому она рекомендует делать рентген при малейшем подозрении и не ждать высокой температуры.

"Люди поздно приходят к врачу. Вся проблема в том, что инфицированный человек переживает болезнь на ногах не замечая этих мелких симптомов типа першение в горле. Он ходит, занимается спортом, а вирус делает своё дело и потом в один прекрасный день - бам!!! Температура 38 и двустороннее восполнение легких. В рекламе советуют вызывать скорую при температуре 38 и затруднённом дыхании, да - это верные симптомы, но эти симптомы признак того, что болезнь серьезно прогрессировала. Не все так страшно, просто не нужно тянуть. Чувствуете дискомфорт в груди - звоните своему лечащему врачу, делайте рентген. Не ждите температуры", - резюмировала она.

Александра Бречко/Facebook


Напомним, заболевшему COVID-19 одесситу пришлось за два дня потратить 25 000 на лечение.

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Теги: Александра Бречко, коронавирус, COVID-19, Киев, симптомы
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Комментариев (3)
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Мистериокс    29.03.2020, 15:06
Оценка:  -21
Мистериокс
Совет может и хороший.Но если её совету последует хотя бы половина людей,тут же наступит полный коллапс медицинской системы.Ведь забитые желающими сделать рентген людьми,не смогут функционировать.
Мистериокс    29.03.2020, 15:10
Оценка:  -22
Мистериокс
А от того что она это всё советует,лично для неё ничего не меняет.Ведь лекарств от коронавируса не существует.А еслиу неё уже диагностировали пневмонию,на фоне коронавируса,у неё не лёгкая форма.Где она будет через пару недель,никто не скажет.
Мистериокс    29.03.2020, 15:14
Оценка:  -22
Мистериокс
Суть в том что лёгкая форма коронавируса не предполагает появления пневмонии.А при пневмонии на фоне коронавируса гораздо больше шансов на смерть,чем на жизнь.Смерти ей не желаю,но советам её лучше не следовать.
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