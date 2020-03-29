Симптомы были незаметны: Киевлянка рассказала о заражении COVID-19

Женщина с диагнозом COVID-19 рассказал об опасностях отсутствия симптомов коронавируса.

Заболевшая COVID-19 киевлянка Александра Бречко рассказала о своих симптомах коронавирусной болезни. Она отметила, что заболевание может проходить почти без симптомов и это делает вирус еще более опасным, так как воспаление легких никак не проявляется. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что высокая температура и ощущение давления на грудь могут проявиться, когда заболевание уже серьезно прогрессировало.



"Первым симптомом были странные ознобы которые быстро начинались и быстро заканчивались, а температура при этом была 37.1. Пару дней меня вообще ничего не беспокоило и где-то через дней 6 у меня появилось ощущение легкого дискомфорта в грудном отделе. Но оно было настолько легким, что я решила, что это психосоматика на фоне ситуации. Во вторник (на 8-й день после первого симптома) я впервые почувствовала, что дискомфорт самую малость усилился и мне стало немного сложнее дышать. Тогда я обратилась к врачу, меня послушали и сделали рентген - оказалось пневмония. Чувствовала я себя при этом абсолютно бодро. Наутро я приехала в больницу где мне сделали ПЦР-тест и госпитализировали с подозрением на COVID-19", - написала Александра.

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Женщина подчеркнула, что главная опасность коронавируса заключается в том, что его поздно диагностируют. Поэтому она рекомендует делать рентген при малейшем подозрении и не ждать высокой температуры.



"Люди поздно приходят к врачу. Вся проблема в том, что инфицированный человек переживает болезнь на ногах не замечая этих мелких симптомов типа першение в горле. Он ходит, занимается спортом, а вирус делает своё дело и потом в один прекрасный день - бам!!! Температура 38 и двустороннее восполнение легких. В рекламе советуют вызывать скорую при температуре 38 и затруднённом дыхании, да - это верные симптомы, но эти симптомы признак того, что болезнь серьезно прогрессировала. Не все так страшно, просто не нужно тянуть. Чувствуете дискомфорт в груди - звоните своему лечащему врачу, делайте рентген. Не ждите температуры", - резюмировала она.

Александра Бречко/Facebook

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