2 дня и корочка нардепа: Скороход рассказала, как сдавала тест на COVID-19

Народный депутат Анна Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус.

Заболевшая коронавирусной болезнью народный депутат Анна Скороход рассказала о проблемах, с которыми столкнулась во время сдачи анализов на COVID-19. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Скороход отметила, что на сдачу анализов ей понадобилось 2 дня.



“В первый день была температура 38 вечером, ломота в теле, очень болела голова. Основания для этого всего можно было найти и в другом, но решила провериться, ведь я то такое, а вот за ребёнка переживаю. Поехала в поликлинику,“ - написала она.



В инфекционном отделении поликлиники нардепа осмотрели и заявили, что коронавируса у нее нет. При этом ей отказались делать тест.



“Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100%,“ - добавила Скороход.

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На следующий день самочувствие ухудшилось, поэтому депутат решила что нужно сдать тест. В лабораториях ей сказали, что тесты не проводят, так как им их везут только на анализ. Тогда Скороход вызвали бригаду скорой помощи. Оператор линии сообщил ей, что скорая не приедет, так как это “это не компетенция неотложки“. Женщине порекомендовали обратиться к лечащему врачу, но поликлиника к этому времени уже была закрыта. Тогда нардеп снова вывала скорую.



“Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят перезвонит главный на смене. Перезванивают, все тоже самое, потом 15 мин ругани и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю, они тесты ПЦР делают? , - нет, только экспресс, но это все, что мы можем,“ - написала она.

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Далее Скороход поехала в Александровскую больницу, где ей все же сделали експресс-тест на COVID-19, хотя для этого понадобилось удостоверение народного депутата.



“Сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов,“ - отметила Скороход.



Отчаявшись, нардеп приехала в частную медклинику, где ей сделали ПЦР- тест, который подтвердил коронавирус. Это обошлось ей в 4 100 гривен.



“Причём сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков,“ - резюмировала она.

Напомним, одесситу с COVID-19 пришлось заплатить за лечение 25 тысяч за 2 дня.

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