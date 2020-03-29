"Кашель, трудно дышать": Нардеп Шпак рассказала о своей болезни

Еще у одного депутата есть подозрение на коронавирус.

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Любовь Шпак подозревает, что могла заразиться COVID-19 после общение с нардепом Сергеем Рудыком, у которого подтвердили коронавирус. Об этом рассказал в комментарии изданию "Журналист".

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Шпак кашляет и испытывает трудности с дыханием, она находится в самоизоляции.



"У внефракционного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня немало симптомов. Есть кашель, трудно дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - рассказала она.



Шпак отметила, что несмотря на эпидемию, многие нардепы будут присутствовать на внеочередной сессии Верховной Рады.



"У нас многие заболели, и уже подтверждено, что у некоторых парламентариев коронавирус. Конечно, многие депутаты будут, ведь власть должна принимать необходимые решения в борьбе с коронавирусом", - заявила она.



Напомним, нардеп Анна Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус.

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