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"Кашель, трудно дышать": Нардеп Шпак рассказала о своей болезни

Комментариев: 3
Еще у одного депутата есть подозрение на коронавирус.
Народный депутат Любовь Шпак
Народный депутат Любовь Шпак
Любовь Шпак/Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Любовь Шпак подозревает, что могла заразиться COVID-19 после общение с нардепом Сергеем Рудыком, у которого подтвердили коронавирус. Об этом рассказал в комментарии изданию "Журналист".

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Шпак кашляет и испытывает трудности с дыханием, она находится в самоизоляции.

"У внефракционного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня немало симптомов. Есть кашель, трудно дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - рассказала она.

Шпак отметила, что несмотря на эпидемию, многие нардепы будут присутствовать на внеочередной сессии Верховной Рады.

"У нас многие заболели, и уже подтверждено, что у некоторых парламентариев коронавирус. Конечно, многие депутаты будут, ведь власть должна принимать необходимые решения в борьбе с коронавирусом", - заявила она.

Напомним, нардеп Анна Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус.

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Теги: Шпак, Рудык, коронавирус, нардеп, рада
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Комментариев (3)
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navigator2    29.03.2020, 15:48
Оценка:  0
navigator2
а би вдуф цій депуташці
Кайдаш    29.03.2020, 16:38
Оценка:  +4
Кайдаш
Стрёмная она какая-то.. Надумаешь вдуть - пусть справку от венеролога покажет. Я бы не рисковал.
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 15:47
Оценка:  +17
ВосставшийИзБана
Немедленно закрыть ВР на карантин! До лета. Со слугами внутри.
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