Ермак называет обвинения нардепа в коррупции ложью

Глава Офиса президента подтвердил, что на обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях его брат Денис, но утверждает, что тот не имел отношения к коррупции при назначении на госдолжности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал клеветой видео со своим братом, опубликованные нардепом от Слуги народа Гео Леросом и решил обратиться в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за публикаций.

Таким образом Ермак ответил на размещение Леросом видеозаписей, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

При этом Ермак подтвердил, что на видеозаписях действительно его брат.