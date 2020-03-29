Ермак называет обвинения нардепа в коррупции ложью
Глава Офиса президента подтвердил, что на обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях его брат Денис, но утверждает, что тот не имел отношения к коррупции при назначении на госдолжности.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал клеветой видео со своим братом, опубликованные нардепом от Слуги народа Гео Леросом и решил обратиться в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за публикаций.
Таким образом Ермак ответил на размещение Леросом видеозаписей, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.
При этом Ермак подтвердил, что на видеозаписях действительно его брат.
"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - заявил Ермак.
По его мнению, этой публикацией Лерос перешел "красные линии", "за которыми начинается моральная деградация личности".
"Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общую цель, с которой партия Слуга народа шла на выборы - сделать Украину лучше. Бог тебе судья. Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально что такой, как ты оказался в партии Слуга народа среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - написал Ермак на своей странице в Facebook.
Напомним, что народный депутат от фракции Слуга народа Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
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Только тогда, эти свиньи у власти будут бояться воровать и продавать.
Тольо если Зеленский уволит Ермака, тогда мы поаерим что Зеленский не продаёт должности.