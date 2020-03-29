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Под Винницей в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка с COVID-19

Комментариев: 2
В Винницкой области госпитализировали 23 человек.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на 29 марта, в Винницкой области госпитализировано 23 человека с коронавирусом. Среди заболевших - ребенок, который находится в тяжелом состоянии. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, пишет "Укринформ".

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"Все зафиксированные больные с положительными результатами госпитализированы. Состояние у всех удовлетворительное, только один ребенок из Черновицкого района, которая находится в Могилев-Подольской больницы, имеет тяжелое состояние. Но в течение последних часов, на утро, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка", - сказал он.

Всего, по данным на утро воскресенья, в Винницкой области зафиксировано 78 подозрений на COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у 39 людей, а при помощи экспресс-тестов – у 23 пациентов, среди которых двое детей. 23 заболевших госпитализировали. 

Напомним, в Умани COVID-19 подтвердили у 6-месячного ребенка.

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Теги: коронавирус, Винницкая область, COVID-19, ребенок, госпитализация
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Комментариев (2)
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ДобрячийСер    29.03.2020, 16:40
Оценка:  -4
ДобрячийСер
Скоро все помрём.Не переживайте.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Твое дело скакать по аккаунтам и тупо гадить ... быдлобот штатный
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