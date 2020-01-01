Нардепы собеседуют кандидатов в министры - СМИ
Кандидатом на должность министра финансов рассматривают бывшего замглавы Администрации президента и бывшего замминистра финансов Сергея Марченко.
В воскресенье, 29 марта, нардепы от фракции Слуга народа встречаются с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко, пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники в парламенте.
Сергей Марченко - с 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов, а в 2018-2019 годах занимал должность замглавы Администрации президента.
В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии Украинская Стратегия Гройсмана.
Ольга Буславец ранее воглавлялв директорат энергетических рынков министерства энергетики.
Максим Степанов был главой Одесской облгосадминистрации при президентстве Петра Порошенко.
Напомним, что Кабинет министров предлагает временно урезать зарплаты некоторым чиновникам.
Эта же новость на Корреспондент