Нардепы собеседуют кандидатов в министры - СМИ

Кандидатом на должность министра финансов рассматривают бывшего замглавы Администрации президента и бывшего замминистра финансов Сергея Марченко.

В воскресенье, 29 марта, нардепы от фракции Слуга народа встречаются с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко, пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники в парламенте.

Сергей Марченко - с 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов, а в 2018-2019 годах занимал должность замглавы Администрации президента.

В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии Украинская Стратегия Гройсмана.

Ольга Буславец ранее воглавлялв директорат энергетических рынков министерства энергетики.

Максим Степанов был главой Одесской облгосадминистрации при президентстве Петра Порошенко.