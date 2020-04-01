Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине возросло число сторонников вступления в НАТО

Комментариев: 30
Социологи фиксируют рост проНАТОвских настроений в Украине.
Всё больше украинцев хотят в НАТО
Всё больше украинцев хотят в НАТО
Сайт Минобороны

Количество украинцев, готовых проголосовать за вступление Украины в НАТО, увеличилось. Об этом свидетельствуют данные февральского опроса КМИС, опубликованные в среду, 1 апреля.

Читай также: Северная Македония вступила в НАТО

“Процент тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, преобладает над долей противников. Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, состоялся в феврале 2020 года, 43,5% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31,3% - против; четверть (25,2%) не определились, или не принимали бы участие в таком референдуме“, - сказано в результатах опроса.

Социологи заявляют, что если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в феврале 2020 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 74,8%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 58,2% голосов - за вступление Украины в НАТО, 41,8% - против.

Читай также: НАТО рассмотрит предоставление дополнительной поддержки Киеву

При этом в сравнении с февралем прошлого года опрос фиксирует некоторое увеличение процента тех, кто выражает готовность проголосовать за вступление в НАТО в случае референдума - с 40,1% в феврале 2019 до 43,5% в феврале 2020 года. Процент проголосовавших бы против, не изменился (31,5% в феврале 2019 года, 31,3% в феврале 2020 года).

Идею вступления Украины в НАТО по-прежнему поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей, на юге и востоке страны большинство настроено против вступления Украины в НАТО, - добавили социологи.

Читай также: Еще две страны обратились к НАТО за помощью в борьбе с пандемией

Также результаты опроса показывают, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в феврале 2020 года, в западных областях 60% проголосовали бы за вступление в НАТО, 14% - против, 26% - не определились или не стали бы участвовать в голосовании; в центральных областях 53% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 19% - против, 28,1% - не определились либо не голосовали бы; в южных областях 28% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 49% - против, 23% - не определились либо не голосовали бы; в восточных областях 16% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 62% - против, 22% - не определились или не голосовали бы.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 18 февраля методом личного интервью среди 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, которая репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, глава МИД Пристайко заявил, что ВСУ будут участвовать в спецоперациях НАТО. Спецподразделение украинской армии прошло сертификацию для участия в Силах быстрого реагирования НАТО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: соцопрос, НАТО, НАТО-Украина, социлоги, КМИС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (30)
Отсортировать по дате Вниз
Teetotaler    01.04.2020, 20:49
Оценка:  -2
Teetotaler
А в ЕС мы по-прежнему ещё хотим?
А денег за это дадут? Или гречкой опять?
Kostos    01.04.2020, 21:50
Оценка:  0
Kostos
ПНХ
Анатолий    01.04.2020, 20:38
Оценка:  +13
Анатолий
Вважаю що прихильників значно більше, в основній масі українці розуміють що тільки колективний захист буде результативним в протистоянні новій неонацистській країні, яка має нахабство після роз"язання війни, співати далі про "братній" народ.
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 19:48
Оценка:  +22
Брюква_и_Клюква
Нужно брать пример с Македонии - бывшие братушки разобрались в гнилой сути Мокселя. Отныне не прекрасную мирную землю Македонии никогда не ступи вонючий злобный узкий мир.
СтальнаяКрыса    01.04.2020, 19:57
Оценка:  +20
СтальнаяКрыса
Что пишешь? "Отныне не прекрасную мирную землю", разве Македония НЕ прекрасна?
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 20:01
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
У меня пальцы толще, чем клавиши смартфона( Ша доберусь домой, сяду за комп и исправлюсь) Македония прекрасна, я бывал там не раз
Shiko    01.04.2020, 20:04
Оценка:  +20
Shiko
Раньше была Черногория, где козломордые пытались замутить госпереворот. Теперь там какцапов не особо любят))))
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 20:23
Оценка:  +17
Брюква_и_Клюква
Из братушек осталась только Сербия. Но это маленький Моксель, постоянно лезущий к соседям и получающий от них песды. Все остальные обезопасили себя от узкого мира.
Бим_Бом    01.04.2020, 19:38
Оценка:  +23
Бим_Бом
Только в НАТО!
Kostos    01.04.2020, 19:35
Оценка:  +21
Kostos
Рог, иди в жoпy
В0ЛАНД    01.04.2020, 19:24
Оценка:  -5
В0ЛАНД
Опрос этот явно проводили посипаки Петьки Пapaши.
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 19:36
Оценка:  +26
Брюква_и_Клюква
Ты, видимо, не знаешь, сизоносый, но вас, агрессивных вонючих мокшей ненавидят не только галицаи и прохоботы.
ЗаелоПластинку    01.04.2020, 19:57
Оценка:  +18
ЗаелоПластинку
Антибес. это ты?
Красногвардеец1    01.04.2020, 18:57
Оценка:  -29
Красногвардеец1
Число шизофреников,заражённых на коронавирус и просто жмуров,тоже растёт.Совпадение?
WTF2wtf    01.04.2020, 19:01
Оценка:  +25
WTF2wtf
Нах ты опять перелогинилось?
Нахyй скачи, быдло виртуальное вечноскачущее ...
Красногвардеец1    01.04.2020, 19:05
Оценка:  -27
Красногвардеец1
Это ты перелогинилось,а я всегда с одного ника пишу.Как погодка на ботоферме имени Педрилы Потрошителя?В стойло тебе хоть соломку постелили?)))))
WTF2wtf    01.04.2020, 19:07
Оценка:  +27
WTF2wtf
Boxerogos,
тебе стабильно нахyй,
антиукаринское быдло из раши ...
Красногвардеец1    01.04.2020, 19:12
Оценка:  -27
Красногвардеец1
Что порохоботэлло,снова истерика у тебя?Но я не Boxerogos.Вызывай"скорую ",ты без соломки простыло.Скажи что у тебя коронавирус.Ботоферму твою сразу прикроют.)))))
Shiko    01.04.2020, 18:50
Оценка:  +19
Shiko
Вот и славненько! Путин опять всех переиграл)))
Мыкола    01.04.2020, 18:48
Оценка:  -27
Мыкола
Как только хотят кого-то надурить в Украине, так сразу вытягивают на свет божий социологию ! Особенно ее любил Порох. Все показывал, как народ его любит ! Так любил в действительности, что дал коленом под зад. ! Теперь снова начали эту социологию печатать.Видемо нынешней власти недолго осталось...
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 19:38
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Ты надеешься, Колян, что следующая власть в Украине обласкает таких злоебучих маргиналов, как ты? Ты глубоко ошибаешься.
ПродувКротов    01.04.2020, 18:44
Оценка:  +23
ПродувКротов
Фигня это а не данные В Одессе против НАТО протестовала только штук семь выживших их ума старушек во главе с витренко.
СтальнаяКрыса    01.04.2020, 20:16
Оценка:  +16
СтальнаяКрыса
Витренко алкаш 100%, об этом мне одна женщина имеющая недалеко от неё дачу рассказала, было это ещё при Ющенко.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь