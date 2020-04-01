В Украине возросло число сторонников вступления в НАТО

Социологи фиксируют рост проНАТОвских настроений в Украине.

Количество украинцев, готовых проголосовать за вступление Украины в НАТО, увеличилось. Об этом свидетельствуют данные февральского опроса КМИС, опубликованные в среду, 1 апреля.

Читай также: Северная Македония вступила в НАТО

“Процент тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, преобладает над долей противников. Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, состоялся в феврале 2020 года, 43,5% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31,3% - против; четверть (25,2%) не определились, или не принимали бы участие в таком референдуме“, - сказано в результатах опроса.

Социологи заявляют, что если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в феврале 2020 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 74,8%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 58,2% голосов - за вступление Украины в НАТО, 41,8% - против.

Читай также: НАТО рассмотрит предоставление дополнительной поддержки Киеву

При этом в сравнении с февралем прошлого года опрос фиксирует некоторое увеличение процента тех, кто выражает готовность проголосовать за вступление в НАТО в случае референдума - с 40,1% в феврале 2019 до 43,5% в феврале 2020 года. Процент проголосовавших бы против, не изменился (31,5% в феврале 2019 года, 31,3% в феврале 2020 года).

Идею вступления Украины в НАТО по-прежнему поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей, на юге и востоке страны большинство настроено против вступления Украины в НАТО, - добавили социологи.

Читай также: Еще две страны обратились к НАТО за помощью в борьбе с пандемией

Также результаты опроса показывают, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в феврале 2020 года, в западных областях 60% проголосовали бы за вступление в НАТО, 14% - против, 26% - не определились или не стали бы участвовать в голосовании; в центральных областях 53% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 19% - против, 28,1% - не определились либо не голосовали бы; в южных областях 28% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 49% - против, 23% - не определились либо не голосовали бы; в восточных областях 16% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 62% - против, 22% - не определились или не голосовали бы.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 18 февраля методом личного интервью среди 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, которая репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, глава МИД Пристайко заявил, что ВСУ будут участвовать в спецоперациях НАТО. Спецподразделение украинской армии прошло сертификацию для участия в Силах быстрого реагирования НАТО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.