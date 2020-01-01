В роддоме Ивано-Франковска умерла вторая женщина с СОVID-19

60-летняя женщина поступила в перинатальный центр на операцию.

В областном перинатальном центре Ивано-Франковска скончались уже две женщины, у которых подтвердили острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом сообщает местное издание "Курс" со ссылкой на и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива.

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30 марта в роддоме умерла 37-летняя роженица. Как стало известно сегодня, в тот же день в перинатальном центре скончалась еще одна женщина - 60-летняя жительница Коломыи, которая поступила в медучреждение на операцию. У нее также подтвердили коронавирус.



Палушинский сообщил, что у еще четырех пациенток роддома повышена температура. Их перевели в отдельные палаты. Результаты экспресс-тестов показали негативные результаты, однако на данный момент ожидается лабораторное подтверждение, что женщины не больны COVID-19.



Напомним, пять медсестер винницкого роддома заразились COVID-19.

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