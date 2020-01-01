Рада изменила законы для поддержки бизнеса и населения на карантине

В парламенте разъяснили меры по поддержке экономики в условиях карантина: медики и соцработники получат доплаты к зарплате, импорт медикаментов освобожден от НДС, а малообеспеченные семьи получат госпомощь.

В Раде объяснили, как изменили законы для поддержки бизнеса и населения в период карантина

Верховная Рада разъяснила изменений в законы, внесенные законопроектом №3275, направленные на поддержку населения и бизнеса во время карантина из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Рады в среду, 1 апреля.

Проект закона уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, теперь документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Согласно законопроекту, медработникам, занятым на работах по ликвидации COVID-19, установлены доплаты в размере до 300% зарплаты, а для соцработников, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% зарплаты.

Лимиты для групп плательщиков единого налога ФОПов подняты: первая группа - с 300 тысяч гривен до 1 млн гривен; вторая группа - с 1,5 до 5 млн гривен; третья группа - с 5 до 7 млн гривен.

Ввоз в Украину лекарств, медизделий и оборудования для борьбы с COVID-19 освобождается от уплаты НДС.

До 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из спирта этилового, который используется для производства дезинфицирующих средств.

Плата за землю и налог на недвижимость не уплачиваются с 1 марта по 31 марта 2020 года.

Штрафные санкции за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая.

Участники судебного дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств. Суд во время карантина имеет право ограничивать доступ лиц, не являющихся участниками судебного процесса, к судебному заседанию, если участие в нем будет представлять угрозу жизни или здоровью человека.

На период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Что касается трудовых прав, работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав, уменьшение зарплаты.

Работодатель может обратиться с заявлением о выплате пособия по частичной безработице работникам, которых уволили с работы, но их зарплата и продолжительность рабочего времени сокращена работодателем (только для малых и средних предприятий).

Малообеспеченным семьям продолжат выплаты госпомощи, а также пенсии по инвалидности на период карантина.

Во время карантина Кабмин может устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социальные товары.

Местные советы, их исполнительные комитеты могут проводить дистанционные заседания в режиме видеоконференции, в повестку дня могут включаться только вопросы неотложного внесения изменений в местный бюджет, другие вопросы о неотложных работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или скорейшей ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций, вызванных вспышками, эпидемиями и пандемиями.

За журналистами сохраняется право на беспрепятственное передвижение по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, что Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн. Правительство призывает Раду принять изменения в госбюджет, чтобы создать фонд, занимающийся борьбой с коронавирусом и его последствиями.

Также сообщалось, что Рада проголосовала за закон о соцгарантиях в связи с карантином. Документ предполагает защиту работодателей и работников из-за вынужденного карантина, а также упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.

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