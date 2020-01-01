Оружие, похороны в авто и курьезы: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 1 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 1 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах водитель сбил женщину и сжег свое авто.
На Троещине уже две недели тушат торфяники, а в Киеве вместо отравленных деревьев высадили новые.
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Почтальон в Великобритании доставляет почту в смешных костюмах, а десятилетняя актриса обрила отца в изоляции.
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