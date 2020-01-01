Оружие, похороны в авто и курьезы: фото дня

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 1 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах водитель сбил женщину и сжег свое авто.

На Троещине уже две недели тушат торфяники, а в Киеве вместо отравленных деревьев высадили новые.

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Почтальон в Великобритании доставляет почту в смешных костюмах, а десятилетняя актриса обрила отца в изоляции.

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