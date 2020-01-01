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Оружие, похороны в авто и курьезы: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 1 апреля 2020 года.
Почтальон в Великобритании доставляет почту в смешных костюмах
Почтальон в Великобритании доставляет почту в смешных костюмах
dailystar.co.uk
Cмотрите фотогалерею Оружие, похороны в авто и курьезы: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 1 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах водитель сбил женщину и сжег свое авто.

На Троещине уже две недели тушат торфяники, а в Киеве вместо отравленных деревьев высадили новые.

Смотрите также, как на въезде в Киев Олимпийский мишка "надел" медицинскую маску.

Почтальон в Великобритании доставляет почту в смешных костюмах, а десятилетняя актриса обрила отца в изоляции.

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Теги: армия и вооружение, ДТП, курьезы, фото, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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