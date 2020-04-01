ВСУ получили партию отремонтированных САУ "Гвоздика"

С начала года Шепетовский ремзавод отправил в армию два десятка бронемашин.

Шепетовский ремонтный завод, входящий в состав госконцерна “Укроборонпром“, передал Вооруженным силам Украины очередную партию из 5 отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 “Гвоздика“. Об этом информирует пресс-служба “Укроборонпрома“.

Читай также: ВСУ получили модернизированный истребитель 4-го поколения

По словам директора Шепетовского ремонтного завода Олега Туринского, в условиях карантина предприятие было вынуждено выйти на простой, но часть работников, задействованных в выполнении гособоронзаказа, выполняла свою работу с соблюдением режима безопасности.

Всего в первом квартале 2020 г. Шепетовский ремонтный завод отгрузил Министерству обороны Украины 20 отремонтированных единиц техники, из них 16 САУ 2С1 “Гвоздика“ и 4 самоходные гаубицы 2С3М “Акация“.

Напомним, в Украине успешно испытали ракету “Ольха-М“. Украина создала собственные ракеты с полным циклом производства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.