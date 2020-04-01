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ВСУ получили партию отремонтированных САУ "Гвоздика"

Комментариев: 7
С начала года Шепетовский ремзавод отправил в армию два десятка бронемашин.
ВСУ получили отремонтированные самоходки
ВСУ получили отремонтированные самоходки
ukroboronprom.com.ua

Шепетовский ремонтный завод, входящий в состав госконцерна “Укроборонпром“, передал Вооруженным силам Украины очередную партию из 5 отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 “Гвоздика“. Об этом информирует пресс-служба “Укроборонпрома“.

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По словам директора Шепетовского ремонтного завода Олега Туринского, в условиях карантина предприятие было вынуждено выйти на простой, но часть работников, задействованных в выполнении гособоронзаказа, выполняла свою работу с соблюдением режима безопасности.

Всего в первом квартале 2020 г. Шепетовский ремонтный завод отгрузил Министерству обороны Украины 20 отремонтированных единиц техники, из них 16 САУ 2С1 “Гвоздика“ и 4 самоходные гаубицы 2С3М “Акация“.

Напомним, в Украине успешно испытали ракету “Ольха-М“. Украина создала собственные ракеты с полным циклом производства.

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Теги: ВСУ, САУ, бронетехника, Укроборонпром
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Комментариев (7)
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Da-Gabon    01.04.2020, 20:20
Оценка:  -25
Da-Gabon
На ящик водки дороже стали?
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 20:27
Оценка:  +24
Брюква_и_Клюква
О ком звонит колокол? Он звонит по тебе, злоебучий мокша
Avenger_    01.04.2020, 19:52
Оценка:  -27
Avenger_
Ну и нах они кому сейчас нужны?
Лучше бы партию ивл отремонтировали.
ПродувКротов    01.04.2020, 20:04
Оценка:  +24
ПродувКротов
Война к сожалению будет идти еще долго. Нам еще Крым освобождать от бурятско-удмурстской мрази.
Russian-Troll    01.04.2020, 21:13
Оценка:  -23
Russian-Troll
Освободитель, мля. Крым мы уже освободили от паразитов. Теперь там строят.
fargjon    01.04.2020, 19:35
Оценка:  -5
fargjon
В жепу эта модернизацию.
Новую технику надо выпускать для себя и на экспорт
Какой дебил будет модернизировать старый 30 летний москвич и потом через 100 км снова ремонтировать.
Так и с танками. В бою это груда метала.
Власть в Украине дигинираты ни на что не способна кроме как воровать и землю прод
ПродувКротов    01.04.2020, 19:38
Оценка:  +21
ПродувКротов
Эта гвоздика еще лет 20 стрелять будет. А что еще надо от САУ. Движок у техники , снятой с консервации практически новый.
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