ВСУ получили партию отремонтированных САУ "Гвоздика"
Шепетовский ремонтный завод, входящий в состав госконцерна “Укроборонпром“, передал Вооруженным силам Украины очередную партию из 5 отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 “Гвоздика“. Об этом информирует пресс-служба “Укроборонпрома“.
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По словам директора Шепетовского ремонтного завода Олега Туринского, в условиях карантина предприятие было вынуждено выйти на простой, но часть работников, задействованных в выполнении гособоронзаказа, выполняла свою работу с соблюдением режима безопасности.
Всего в первом квартале 2020 г. Шепетовский ремонтный завод отгрузил Министерству обороны Украины 20 отремонтированных единиц техники, из них 16 САУ 2С1 “Гвоздика“ и 4 самоходные гаубицы 2С3М “Акация“.
Напомним, в Украине успешно испытали ракету “Ольха-М“. Украина создала собственные ракеты с полным циклом производства.
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Лучше бы партию ивл отремонтировали.
Новую технику надо выпускать для себя и на экспорт
Какой дебил будет модернизировать старый 30 летний москвич и потом через 100 км снова ремонтировать.
Так и с танками. В бою это груда метала.
Власть в Украине дигинираты ни на что не способна кроме как воровать и землю прод