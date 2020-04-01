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Минздрав назвал медицинские должности, которым назначат доплаты

Комментариев: 2
Медики, среди которых инфекционисты, вирусологи, патологоанатомы, лаборанты, анестезиологи, получат доплаты в размере трех окладов.
Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами
Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами
Пресс-центр НБУ

Минздрав Украины опубликовал список должностей медработников, которые получат доплаты в связи с работой с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 1 апреля.

Приказ, определяющий должности, подписал глава министерства Максим Степанов. Уже за март медработники, задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов.

 
 

Напомним, что Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн. Правительство призывает Раду принять изменения в госбюджет, чтобы создать фонд, занимающийся борьбой с коронавирусом и его последствиями.

Также сообщалось, что Рада изменила законы для поддержки бизнеса и населения на карантине. В парламенте разъяснили меры по поддержке экономики в условиях карантина: медики и соцработники получат доплаты к зарплате, импорт медикаментов освобожден от НДС, а малообеспеченные семьи получат госпомощь.

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Теги: зарплаты, медики, врачи, врач, карантин, зарплата, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nonik02    01.04.2020, 20:44
Оценка:  0
nonik02
Вот и жди скорую после этого, а они не врачи, не фельдшера, им не надо,зачем
nonik02    01.04.2020, 20:46
Оценка:  +1
nonik02
Я не медик,но друзья в медицине . Полный аут
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