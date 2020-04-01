Зеленский сравнил коронавирус с Чернобылем и призвал сидеть дома

Президент записал новое видеообращение к украинцам и рассказал о борьбе с COVID-19.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не пренебрегать угрозой коронавируса в очередном видеообращении к нации.

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“Дорогие граждане! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайские демонстрации. Никто тогда не боялся, потому что “радиация невидима“. Так вот - коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома,“ – заявил президент.

Зеленский отметил, что пляжи никто не украдет и парки никуда не исчезнут.

Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу (над эпидемией – ред.) на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока - остаемся дома, - попросил глава государства.

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Зеленский также рассказал о предпринимаемых усилиях по борьбе с распространением коронавируса. По словам президента, в Киев прибыл очередной груз из Китая – несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 000 пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в ​​Украину уже прибыли 100 000 ПЦР-тестов.

Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000, а также определенным уязвимым категориям населения, - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины, и выразил надежду, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения.

Напомним, МОЗ ужесточает карантин и вводит новые ограничения. Они будут касаться самоизоляции, транспорта, обсервации и передвижения.

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