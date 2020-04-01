Зеленский сравнил коронавирус с радиацией

Глава государства во время видеообращения в очередной раз призвал украинцев не нарушать режим карантина.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал не пренебрегать угрозой коронавируса. Об этом он сообщил в видеообращении в среду, 1 апреля.

"Продолжаем оставаться дома! Я в очередной раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, ведь "радиация невидима". Так вот - коронавирус тоже невидимый", - сказал президент.

Также гарант добавил, что никто не украдет и не вывезет вагонами песок с пляжей, никуда не исчезнут парки, а шашлыки "могут вылезти боком".

"Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока - остаемся дома", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что карантин Китая признан самым эффективным.

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