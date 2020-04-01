Карантин ужесточили. Новые ограничения от Кабмина

Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.

На улицу лучше ходить по одному

Карантинные мероприятия в Украине все активнее приближаются к жестким европейским аналогам. Кабинет Министров ввел новые ограничительные меры. Власти на местах внедряют собственные строгие инициативы. Вот только следить за соблюдением карантина, как и прежде, никто не может.

Корреспондент.net собрал все новые меры.

Решение Кабмина

Теперь до 24 апреля в Украине запрещено:

- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При этом в Кабмине отметили, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев адекватно оценивать угрозу коронавируса и оставаться дома во время карантина.

“Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, когда после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что “радиация невидима“. Так вот — коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот — просим вас оставаться дома”, — заявил президент.

Как отметил Зеленский, “пляжи — никто не украдет и песок вагонами не вывезет, парки также никуда не исчезнут”.

“Прогулки — подождут. А шашлыки могут выйти боком. Осознайте все это!”, — подчеркнул президент.

Ситуация в регионах

В Днепре запретили еще и проведение слишком шумных ремонтов в многоквартирных домах. Исключением могут быть только новостройки, в которых заселены менее половины квартир.

На въездах в город, где водителям и пассажирам автомобилей измеряют температуру, нанесут специальную дорожную разметку и установят соответствующие знаки.

А вот в Киеве, например, несмотря на запрет, открыли рынок в Печерском районе. В КГГА потребовали прекратить.

Власти Черновицкой области решили ввести особый режим въезда-выезда, но в чем он будет состоять, пока не сообщили.

Власти Киевской области намерены ограничить въезд и выезд из Борисполя, установив КПП. Такие КПП уже были установлены в ПГТ Козин и селе Лесники. На них всем водителям и пассажирам измеряют температуру. Пропуск с территории населенных пунктов закрыт для лиц, у которых подтвержден коронавирус, а въехать туда не смогут жители других населенных пунктов, имеющие признаки ОРВИ.

Штрафы

Нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

В Сумах мужчину, который зашел в продуктовый магазин без маски, оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина.

Вечером 30 марта 2020 мужчина зашел в магазин "АТБ", без средств защиты. В судебном заседании он не отрицал, что был в магазине без маски. Кроме штрафа ему также придется оплатить и судебные расходы в размере 420 гривен в пользу государства.

Реакция общества

Согласно опросу социологической группы Рейтинг почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение более жестких мер, вплоть до чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса, еще больше граждан не возражали бы против введения комендантского часа.

83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области.

65% - не против возможного ограничения движения транспортных средств и их досмотра.

58% - не возражали бы против возможного объявления комендантского часа в городах.

В то же время, касательно права государства принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) высказалось против. Эту меру поддерживает только 14% опрошенных.

Что будет дальше

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook заявил, что пик эпидемии коронавируса ожидается между 15 и 25 апреля.

Он также утверждает, что карантин могут продлить до 15 мая. По его словам, инфицированных коронавирусом в Украине гораздо больше, чем указано в официальном отчете.

“Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам. Другая часть инфицированных переносят COVID-19 легко и незаметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других”, — подчеркнул он.

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