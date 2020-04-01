В аптеках Украины постоянный дефицит масок
Не смотря на обещания властей полностью обеспечить аптеки средствами защиты, до сих пор чувствуется их дефицит.
В украинских аптеках маски и дезинфицирующие средства уже второй месяц являются дефицитным товаром, они появляются и снова исчезают, говорится в сюжете ТСН.
Такая ситуация наблюдается несмотря на то, что власть обещала их полное изобилие.
Аптекари говорят – если и дошли, то их разобрали за несколько часов. Некоторые аптеки оставляют на входных дверях целый список того, чего пока нет.
Напомним, Корреспондент писал, как надевать медицинскую маску, как ее правильно носить и в каких случаях она бесполезна.
В то же время во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют носить маски здоровым людям.
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