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В аптеках Украины постоянный дефицит масок

Комментариев: 8
Не смотря на обещания властей полностью обеспечить аптеки средствами защиты, до сих пор чувствуется их дефицит.
 
В украинских аптеках маски и дезинфицирующие средства уже второй месяц являются дефицитным товаром, они появляются и снова исчезают, говорится в сюжете ТСН. 
 
Такая ситуация наблюдается несмотря на то, что власть обещала их полное изобилие.
 
Аптекари говорят – если и дошли, то их разобрали за несколько часов. Некоторые аптеки оставляют на входных дверях целый список того, чего пока нет. 
 
 
Напомним, Корреспондент писал, как надевать медицинскую маску, как ее правильно носить и в каких случаях она бесполезна.
 
В то же время во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют носить маски здоровым людям.

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Теги: ВОЗ, маски, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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мокрец    01.04.2020, 21:35
Оценка:  0
мокрец
849.60грн за 50шт
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мокрец    01.04.2020, 21:36
Оценка:  0
мокрец
производство Китай !!!
Жеральд    01.04.2020, 21:11
Оценка:  +9
Жеральд
Власть доиграется...
Мухоморище    01.04.2020, 20:57
Оценка:  +12
Мухоморище
Пиночета бы в Украину.
ВосставшийИзБана    01.04.2020, 21:02
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Лучше Ли Куан Ю.
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 20:51
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Спросите у ЗЕленого Шмыги, где 640 тонн масок.
ВосставшийИзБана    01.04.2020, 21:03
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Уже нигде. Это только у нас из-за дебильной власти одной одноразовой маской 2 недели пользуются.
ВосставшийИзБана    01.04.2020, 20:50
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Кто-то еще верит обещаниям этой власти? Лично я попытаюсь верить только тому, кто отменит решение Конституционного Суда времен Януковича о том, что предвыборные обещания выполнять не обязательно.
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