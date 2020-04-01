В Квартале рассказали, возьмут ли Зеленского обратно на работу

Владимир Зеленский вернется на должность, которую занимал до президентства, – художественный руководитель, заявил Евгений Кошевой.

Один из художественных руководителей Квартала 95 Евгений Кошевой говорит, что после президентства Владимира Зеленского согласится взять его к себе обратно. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову ... Все так быстро произошло. Очень интересное время...", - сказал Кошевой.

"То, что Владимир Александрович стал президентом, коллектив от этого немного потерял. Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", - добавил он.

Кошевой также сказал, что до сих пор считает себя лучшим другом Зеленского, но они просто "стали реже общаться", и иногда ответа от президента приходится ждать несколько дней.

Кроме того, новый худрук уверяет, что гонорары участников Квартала 95 не увеличились после похода их коллеги в политику.

На вопрос, почему Кошевой сам не пошел в политику, он ответил, что не видит там себя, ведь не является политическим экспертом, никогда не интересовался политикой так, чтобы хотеть туда попасть.

Руководитель Квартала заверил, что не является членом партии Слуга народа и не будет никуда баллотироваться. В частности, он отрицает слухи о своих намерениях пойти в мэры Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский получил миллионы гривен от Квартала 95. В конце декабря глава государства разбогател на 5 миллионов благодаря роялти и платежу за пользование торговой маркой.

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