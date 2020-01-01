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Зеленский предупредил о "коронавирусных" мошенниках

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В Украине аферисты воспользовались пандемией и паникой людей и начали наживаться, обманывая ложными продажами в интернете.
 
Более 20 тысяч правоохранителей в Украине задействованы в  борьбе с коронавирусом, в том числе и противодействии распространению ложной информации и онлайн-мошенничества,  заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
 
"Сегодня, в мероприятиях по противодействию коронавируса задействовано более 20 000 сотрудников полиции и Нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения", - сказал глава государства.
 
По его словам, за это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также - заблокированы банковские счета онлайн-мошенников.
 
"По этим фактам начато 30 уголовных производств", - проинформировал глава государства.
 
В то же время Зеленский призвал всех граждан быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим сообщениям и объявлениям о непонятных лекарствах, которые спасут от всех болезней.
 
 
Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники по продаже медицинских масок.
 
Параллельно в Украине на почве коронавируса пошла в ход контрабанда медицинских товаров.

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Теги: мошенничество, маски, Владимир Зеленский, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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