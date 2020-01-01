Зеленский предупредил о "коронавирусных" мошенниках

В Украине аферисты воспользовались пандемией и паникой людей и начали наживаться, обманывая ложными продажами в интернете.

Более 20 тысяч правоохранителей в Украине задействованы в борьбе с коронавирусом, в том числе и противодействии распространению ложной информации и онлайн-мошенничества, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня, в мероприятиях по противодействию коронавируса задействовано более 20 000 сотрудников полиции и Нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения", - сказал глава государства.

По его словам, за это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также - заблокированы банковские счета онлайн-мошенников.

"По этим фактам начато 30 уголовных производств", - проинформировал глава государства.

В то же время Зеленский призвал всех граждан быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим сообщениям и объявлениям о непонятных лекарствах, которые спасут от всех болезней.

Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники по продаже медицинских масок.

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