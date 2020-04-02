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В Украине уже около 800 случаев коронавируса

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В Украине по последним данным уже 20 смертей от коронавируса, 13 инфицированным удалось избавиться от болезни.
Ежедневно прибавляется больше сотни инфицированных
Ежедневно прибавляется больше сотни инфицированных
 
В Украине по состоянию на вечер среды, 1 апреля, зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава.
 
По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса методом ПЦР-исследования.
 
Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
 
Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал не пренебрегать угрозой коронавируса.
 
Как сообщалось, накануне Кабинет Министров ввел новые ограничительные меры в связи с пандемией.

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Теги: жертвы, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    02.04.2020, 08:32
Оценка:  -22
Boxerogos
800?20?тим мизерным цифрам верят только те,у кого от рождения нет ни мозга ни глаз.
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