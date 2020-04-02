Генералов будут сокращать

Всего во время реформы Вооруженных сил Украины планируют сократить более десяти генеральских должностей.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что во время реформы ВСУ будет сокращено 17 генеральских должностей. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщает Армія Inform.

"Предвижу, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", - отметил Хомчак.

Также, по его словам, в Украине планируют реформировать структуру генеральских званий, поэтому вполне возможно, что в ВСУ появятся "бригадные генералы", или “четырехзвездочные”.

"Мы предложили нашим законотворцам ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал”- заявил Глава ВСУ.

За особые военные заслуги перед Украиной, ВСУ рекомендует присваивать самое высокое генеральское звание - "генерал армии Украины".

“Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы”, - пояснил Хомчак.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал назначения на должности Главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ и командующего объединенных Вооруженных сил Украины.

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