Генералов будут сокращать
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что во время реформы ВСУ будет сокращено 17 генеральских должностей. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщает Армія Inform.
"Предвижу, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", - отметил Хомчак.
Также, по его словам, в Украине планируют реформировать структуру генеральских званий, поэтому вполне возможно, что в ВСУ появятся "бригадные генералы", или “четырехзвездочные”.
"Мы предложили нашим законотворцам ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал”- заявил Глава ВСУ.
За особые военные заслуги перед Украиной, ВСУ рекомендует присваивать самое высокое генеральское звание - "генерал армии Украины".
“Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы”, - пояснил Хомчак.
Ранее президент Владимир Зеленский сделал назначения на должности Главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ и командующего объединенных Вооруженных сил Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet