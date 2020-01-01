Во время массового тестирования на COVID-19 во Львове - новые подозрения

Во время тестирования работников коммунальных сфер города, которые контактируют с большим количеством людей, выявлено еще четырех условно зараженных.

Во Львое два новых подозрения на коронавирус Госпогранслужба

В городе на коронавирус тестируют работников автотранспортного предприятия № 1, троллейбусного депо, а также работников рынка Шувар. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщает Гал-инфо.

Как сообщает издание, всего на первое апреля во Львове протестировано 222 человека. Из них: 99 человек - работники АТП № 1, 103 человека - работники троллейбусного депо, 20 человек - работники рынка Шувар. Среди последних, в процессе проверки, первого апреля у четырех человек, обнаружили подозрение на коронавирус.

За два минувших дня во Львове экспресс-тестами на коронавирус протестовали всего 500 человек, из которых у 7 также обнаружили подозрение.

Проверки продолжат.

Напомним, экспресс-тесты лишь дают подозрение на коронавирусную инфекцию, а подтверждает ПЦР-диагностика, которую, в случае положительного экспресс-теста, делают специалисты лабораторий.

Ранее в ходе экспресс-тестирования во Львове выявили коронавирус у двух водителей общественного транспорта, их изолировали, а материалы направили для проведения ПЦР-теста.

Также Филатов призвал мэров городов объединиться для борьбы с коронавирусом. Инициативу мэра Днепра о помощи Черновицкой области поддержали городские главы Одессы и Винницы.

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