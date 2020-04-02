"Докарантинить" до лета смогут не все украинцы

Более двух третьих граждан страны переживают, что в случае заболевания у них не будет денег даже на то, чтоб купить лекарства.

Украинцы говорят, что у них мало денег

Отсидеться в карантине до лета, не переживая за заработок, могут лишь 7% украинцев. У большей же части населения денег осталось от силы на месяц. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщает Громадське со ссылкой на исследование группы Рейтинг.

Так, согласно опросу, при потере источника дохода, денег, чтоб продержаться без работы, хватит лишь на короткий период времени.

Меньше месяца смогут продержаться 63% украинцев

Два месяца без работы протянет 16% украинцев

До трех месяцев средств хватит у 7% украинцев

И только 10% граждан смогут спокойно сидеть дома больше трех месяцев

В то же время, согласно опросу, 80% украинцев волнуются из-за того, что в Украине наступит длительный экономический кризис.

Ранее компания Новая почта предупредила своих сотрудников о том, что грядут финансовые трудности.

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