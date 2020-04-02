Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Докарантинить" до лета смогут не все украинцы

Комментариев: 8
Более двух третьих граждан страны переживают, что в случае заболевания у них не будет денег даже на то, чтоб купить лекарства.
Украинцы говорят, что у них мало денег
Украинцы говорят, что у них мало денег

Отсидеться в карантине до лета, не переживая за заработок, могут лишь 7% украинцев. У большей же части населения денег осталось от силы на месяц. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщает Громадське со ссылкой на исследование группы Рейтинг

Так, согласно опросу, при потере источника дохода, денег, чтоб продержаться без работы, хватит лишь на короткий период времени. 

  • Меньше месяца смогут продержаться 63% украинцев 
  • Два месяца без работы протянет 16% украинцев 
  • До трех месяцев средств хватит у 7% украинцев 
  • И только 10% граждан смогут спокойно сидеть дома больше трех месяцев

В то же время, согласно опросу, 80% украинцев волнуются из-за того, что в Украине наступит длительный экономический кризис.

Ранее компания Новая почта предупредила своих сотрудников о том, что грядут финансовые трудности. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: глобальный экономический кризис, работа, деньги, безработица, опрос, карантин, заработок, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 09:40
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
korvin_ral    02.04.2020, 08:58
Оценка:  +3
korvin_ral
До лета ? А как на счет до мая?
hcr    02.04.2020, 08:44
Оценка:  -19
hcr
Землю уже продали, карантин можно снимать.
Boxerogos    02.04.2020, 07:35
Оценка:  -21
Boxerogos
От себя добавлю ещё что не следует платить за коммунальные услуги в данных условиях,когда неизвестно когда всё это закончится.Лучше купить за эти деньги еды.Жить одним днём-неблагодарное занятие.Разумеется,если жизнь вообще дорога.Но каждый должен решать сам.
Boxerogos    02.04.2020, 07:26
Оценка:  -22
Boxerogos
До лета?Спасибо,посмеялся!Но при чём здесь лето,если карантин продлится минимум до осени?Сколько людей у нас умрут от коронавируса за это время,сказать невозможно.Но их количество будет огромным.
Курьер    02.04.2020, 09:44
Оценка:  -1
Курьер
7.26 утра а уже столько ботов на работе. Одни минусы. Пытаются показать хозяину что они полезны. А то вдруг уволит)))))
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 09:50
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Ты одному из них ответил. Это же Антибес, тот, который в 6 утра 100 плюсов себе нарисовал. В адресе этой же темы вместо цифр 1991369 поставь 1960823 и нажми Энтер. Там тот коммент сейчас со 108 минусами. А в 05.12.2019, 06:42 коммент Зоряна "фиксирует" событие.
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 09:50
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
сорри, со 108 плюсами.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь