"Докарантинить" до лета смогут не все украинцы
Более двух третьих граждан страны переживают, что в случае заболевания у них не будет денег даже на то, чтоб купить лекарства.
Отсидеться в карантине до лета, не переживая за заработок, могут лишь 7% украинцев. У большей же части населения денег осталось от силы на месяц. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщает Громадське со ссылкой на исследование группы Рейтинг.
Так, согласно опросу, при потере источника дохода, денег, чтоб продержаться без работы, хватит лишь на короткий период времени.
- Меньше месяца смогут продержаться 63% украинцев
- Два месяца без работы протянет 16% украинцев
- До трех месяцев средств хватит у 7% украинцев
- И только 10% граждан смогут спокойно сидеть дома больше трех месяцев
В то же время, согласно опросу, 80% украинцев волнуются из-за того, что в Украине наступит длительный экономический кризис.
Ранее компания Новая почта предупредила своих сотрудников о том, что грядут финансовые трудности.
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