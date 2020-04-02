Названа стоимость лечения коронавируса в Украине

В Ивано-Франковской больнице подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен.

Лечение пациента, больного Covid-19, в Украине будет стоить от 5 до 10 тысяч гривен. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на главного врача Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тараса Масляка.

"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен", - отметил Тарас Масляк.

Накануне в Минздраве сообщили, что в государственных больницах Украины от коронавируса лечат бесплатно. Государство предусмотрело специальный тариф, который будет оплачиваться учреждениям здравоохранения, предоставляющим помощь больным на Covid-19.

Напомним, по последним данным в Украине лабораторно подтверждено 794 случая Covid-19. 20 заболевших скончались, 13 выздоровели.

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