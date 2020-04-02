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Названа стоимость лечения коронавируса в Украине

Комментариев: 7
В Ивано-Франковской больнице подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен.
В больнице подсчитали стоимость лечение коронавируса
В больнице подсчитали стоимость лечение коронавируса
bihus.info

Лечение пациента, больного Covid-19, в Украине будет стоить от 5 до 10 тысяч гривен. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на главного врача Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тараса Масляка.

"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен", - отметил Тарас Масляк.

Накануне в Минздраве сообщили, что в государственных больницах Украины от коронавируса лечат бесплатно. Государство предусмотрело специальный тариф, который будет оплачиваться учреждениям здравоохранения, предоставляющим помощь больным на Covid-19.

Напомним, по последним данным в Украине лабораторно подтверждено 794 случая Covid-19. 20 заболевших скончались, 13 выздоровели.

 

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Теги: Больница, лечение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ЗаелоПластинку    02.04.2020, 09:43
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
В Одессе на улице Новосельского 64, где недавно сняли памятную табличку маршалу Жукову, взамен повесили другую — информационную и тоже о Жукове. Ее создали из публикации одиозного беглого украинского журналиста Анатолия Шария с сайта Обозреватель с названием 'Жуков. Великий УБИЙЦА'
Gular    02.04.2020, 08:51
Оценка:  +2
Gular
А вы что уже лечить научились? А тем более от Covid-19
COZEL    02.04.2020, 09:15
Оценка:  -19
COZEL
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЛЕЧИТЬ, БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ПРОСТО ВИРУС, А ВИРУС С КОРОНОЙ СТОИТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ, ГЛАВНОЕ БАБКИ))))
НАЦИКОВ ВИРУС НЕ БЕРЕТ , ЕМУ ПРОТИВНО, ОН ИХ ОБХОДИТ СТОРОНОЙ)))))))))))))))))
COZEL    02.04.2020, 08:29
Оценка:  -19
COZEL
А ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕТ, ЗНАЧИТ ОТНЕСУТ К СКОНЧАВШИМСЯ, ТАК И ЖИВЕМ, БЕЗ ДЕНЕГ ТЫ ТРУП, ВРЕМЕННО ХОДЯЧИЙ(((
МаксимУм    02.04.2020, 08:27
Оценка:  +25
МаксимУм
Значит в Киеве умножаем на 2...
Курьер    02.04.2020, 09:40
Оценка:  -5
Курьер
как МинимУм...
Fon_Pascha    02.04.2020, 08:16
Оценка:  -19
Fon_Pascha
20 заболевших скончались, 13 выздоровели. статистика не в нашу пользу, да и бесплатная медицина радует (5-10 тыс грн)
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