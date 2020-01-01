Итоги 1 апреля: Жесткие меры карантина и почти 800 зараженных в Украине
МОЗ ужесточает карантин: Список ограничений
Правительство ужесточило карантинные мероприятия в Украине из-за роста числа больных коронавирусом.
Среди прочего, отныне в Украине запрещено: находиться в общественном месте без респиратора или маски, собираться группой из более чем двух человек, детям выходить на улицу без взрослых, посещать парки, спортивные и детские площадки.
В Украине уже около 800 случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от коронавируса. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Зеленский подписал антикризисный закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает дополнительные экономические и социальные гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Согласно закону, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.
Кроме того, законом предусмотрен запрет повышения процентных ставок по всем кредитным договорам.
ВОЗ и ВТО предупредили о дефиците продуктов
Международные организации ВОЗ и ВТО предупредили о возможном дефиците продуктов уже в этом или следующем месяце.
По словам экспертов организаций, трудности могут начаться из-за сбоев в поставках товаров, что в свою очередь, приведет к росту цен на многие группы продовольствия. Первым трудности в логистике уже ощутил сектор животноводства.
Пенсионерам добавят денег
Кабмин анонсировал индексацию пенсий в мае. Также, правительство пообещало поднять минимальную пенсионную выплату до 2100 гривен. Кабмин ожидает, что такое повышение охватит более 8,5 млн. пенсионеров.
В Нидерландах уволился главный прокурор по MH17
Главный нидерландский прокурор в деле о сбитии рейса MH17 над Донбассом Фред Вестербеке решил уйти из прокуратуры. Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.
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