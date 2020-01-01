Итоги 1 апреля: Жесткие меры карантина и почти 800 зараженных в Украине

В Украине ввели ряд новых ограничений для противодействия распространению коронавируса; COVID-19 забрал жизни уже 20 украинцев. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

МОЗ ужесточает карантин: Список ограничений

Правительство ужесточило карантинные мероприятия в Украине из-за роста числа больных коронавирусом.

Среди прочего, отныне в Украине запрещено: находиться в общественном месте без респиратора или маски, собираться группой из более чем двух человек, детям выходить на улицу без взрослых, посещать парки, спортивные и детские площадки.

В Украине уже около 800 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от коронавируса. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Зеленский подписал антикризисный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает дополнительные экономические и социальные гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно закону, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.

Кроме того, законом предусмотрен запрет повышения процентных ставок по всем кредитным договорам.

ВОЗ и ВТО предупредили о дефиците продуктов

Международные организации ВОЗ и ВТО предупредили о возможном дефиците продуктов уже в этом или следующем месяце.

По словам экспертов организаций, трудности могут начаться из-за сбоев в поставках товаров, что в свою очередь, приведет к росту цен на многие группы продовольствия. Первым трудности в логистике уже ощутил сектор животноводства.

Пенсионерам добавят денег

Кабмин анонсировал индексацию пенсий в мае. Также, правительство пообещало поднять минимальную пенсионную выплату до 2100 гривен. Кабмин ожидает, что такое повышение охватит более 8,5 млн. пенсионеров.

В Нидерландах уволился главный прокурор по MH17

Главный нидерландский прокурор в деле о сбитии рейса MH17 над Донбассом Фред Вестербеке решил уйти из прокуратуры. Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.

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