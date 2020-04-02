В украинских тюрьмах и СИЗО случаев коронавируса нет - Минюст
В учреждениях исполнения наказаний и СИЗО на территории Украины случаи коронавируса не зарегистрированы. Об этом вечером в среду, 1 апреля, сообщило Министерство юстиции в Facebook.
"Ни одного случая коронавируса в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО не выявлено", - отметили в Минюсте.
При этом не сообщается, были ли подозрения на заражения коронавирусом и проводились ли какие-то тесты.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на следственных судей районных судов Киева сообщили о возможной вспышке коронавируса COVID-19. в Лукьяновском СИЗО столицы.
Ранее в Минюсте рассказали, как в тюрьмах и СИЗО готовятся к эпидемии коронавируса.
Напомним, в Украине по состоянию на вечер среды, 1 апреля, зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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