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В украинских тюрьмах и СИЗО случаев коронавируса нет - Минюст

Комментариев: 4
В Минюсте сообщили, что в исправительных учреждениях Украины не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
В Минюсте сообщили, что коронавируса в тюрьмах и СИЗО нет
В Минюсте сообщили, что коронавируса в тюрьмах и СИЗО нет
Думская

В учреждениях исполнения наказаний и СИЗО на территории Украины случаи коронавируса не зарегистрированы. Об этом вечером в среду, 1 апреля, сообщило Министерство юстиции в Facebook.

"Ни одного случая коронавируса в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО не выявлено", - отметили в Минюсте.

При этом не сообщается, были ли подозрения на заражения коронавирусом и проводились ли какие-то тесты.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на следственных судей районных судов Киева сообщили о возможной вспышке коронавируса COVID-19. в Лукьяновском СИЗО столицы.

Ранее в Минюсте рассказали, как в тюрьмах и СИЗО готовятся к эпидемии коронавируса.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер среды, 1 апреля, зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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Теги: СИЗО, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    02.04.2020, 09:43
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Ситуацию с коронавирусом нагнетают русские тролли (Krotol2 и копии антибеса). Они рассказывают уже пару недель, что заболевших уже тысячи. Что скоро начнутся голодные бунты. Похоже, как и с смс в Санжарах - рашке выгодна паника. Не поддавайтесь!
Boxerogos    02.04.2020, 09:33
Оценка:  -22
Boxerogos
Уроды епаные,можно подумать что вы сказали бы,если бы коронавирус там был...))))))))))))))
GreenPeace!    02.04.2020, 09:24
Оценка:  -1
GreenPeace!
Не хватало бы еще преступников выпускать,хватит того,что мы кормим их со своих НДФЛ.Да и вообще,курс в Европу,это высшая ценность жизни любого человека,для убийц это значит,что суд всегда на их стороне.Курс в Европу погубит Украину
hcr    02.04.2020, 09:32
Оценка:  -22
hcr
Все преступники заседают в ВР, а там неудачники.
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