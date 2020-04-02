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"Плевать на закон": На журналистов ZIK напали во время инспекции площадок

Комментариев: 8
Журналисты проверяли как соблюдается карантин в парках и спортплощадках столицы.
Нападение на журналистов ZIK
Нападение на журналистов ZIK
скриншот

В Киеве мужчины спортивного телосложения напали на съемочную группу телеканала ZIK во время съёмки сюжета о соблюдении карантина в парках и на спортивных площадках. Об этом сообщили в эфире телеканала.

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Инцидент произошел в столичном Гидропарке после того, как журналистка Алла Жизневская попросила спортсменов объяснить, почему они находятся на спортплощадке несмотря на запрет во время карантина. 

"Мы сегодня инспектировали город. Проверяли, соблюдают ли люди условия карантина, как себя ведут, соблюдают ли безопасную дистанцию. Но в Гидропарке произошла большая неприятность. Нас пытались избить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались разбить камеру и ругались", – отметила журналистка.

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На видео запечатлено, как спортсмен нападает на оператора и толкает Жизневскую. Позже мужчина заявил на камеру, что "плевать на запрет" и "плевать на закон", так как спортплощадка в парке – это единственное место, где он может заниматься спортом. При этом спортсмен заявил, что ему "никто ничего не сделает".

Журналисты обратились к главе МВД Арсену Авакову, городскому главе Киева Виталию Кличко с требованием разобраться в этой ситуации.



Напомним, В Киеве 5 человек оштрафовали на 17 тысяч за нарушение карантина.

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Теги: ZIK, нападение, журналисты, карантин, спортплощадка
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Комментариев (8)
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СтальнаяКрыса    02.04.2020, 19:18
Оценка:  +7
СтальнаяКрыса
Таких спортсменов, надо брать на заметку, если заболеют covid19, использовать препараты которые не помогут.
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 18:11
Оценка:  +19
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
Предаторр    02.04.2020, 18:02
Оценка:  -19
Предаторр
Такие спортсмены будут скоро лежать в гробах.В обычных,не в спортивных.
МаксимУм    02.04.2020, 17:43
Оценка:  +12
МаксимУм
Журналисты-инспекторы? Это что то новое))) Провокаторы...
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 17:47
Оценка:  +28
Брюква_и_Клюква
Ты непоследователен, майор. В другой ветке ты призывал никуда не пускать людей без масок, а теперь защищаешь потенциальных разносчиков заразы.
МаксимУм    02.04.2020, 18:01
Оценка:  +14
МаксимУм
Вот кому они на свежем воздухе, на пустой площадке передадут вирус? Кстати, ты с пневмонией спортом занимался? И как дышалось?
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 18:04
Оценка:  +28
Брюква_и_Клюква
Один человек на пустой площадке никому не педераст, сорри, передаст. А если целая толпа - вполне возможно. А завтра один из таких зараженных влезет в троллик, в котором ты едешь на службу. И маска тебя не спасет, ни черная, ни голубая.
KIBARG    02.04.2020, 18:09
Оценка:  +28
KIBARG
Передадут следующему такому же плевальщику на всё, который возьмётся за снаряд, который трогал зараженный. На металле вирус сохраняется дольше всего. Так и работает - мы от итальянцев не далеко ушли, и осознаем коллективно свою тупость только тогда, когда будет слишком поздно, и оно коснётся каждого
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