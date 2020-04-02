"Плевать на закон": На журналистов ZIK напали во время инспекции площадок

Журналисты проверяли как соблюдается карантин в парках и спортплощадках столицы.

В Киеве мужчины спортивного телосложения напали на съемочную группу телеканала ZIK во время съёмки сюжета о соблюдении карантина в парках и на спортивных площадках. Об этом сообщили в эфире телеканала.

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Инцидент произошел в столичном Гидропарке после того, как журналистка Алла Жизневская попросила спортсменов объяснить, почему они находятся на спортплощадке несмотря на запрет во время карантина.



"Мы сегодня инспектировали город. Проверяли, соблюдают ли люди условия карантина, как себя ведут, соблюдают ли безопасную дистанцию. Но в Гидропарке произошла большая неприятность. Нас пытались избить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались разбить камеру и ругались", – отметила журналистка.

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На видео запечатлено, как спортсмен нападает на оператора и толкает Жизневскую. Позже мужчина заявил на камеру, что "плевать на запрет" и "плевать на закон", так как спортплощадка в парке – это единственное место, где он может заниматься спортом. При этом спортсмен заявил, что ему "никто ничего не сделает".



Журналисты обратились к главе МВД Арсену Авакову, городскому главе Киева Виталию Кличко с требованием разобраться в этой ситуации.





Напомним, В Киеве 5 человек оштрафовали на 17 тысяч за нарушение карантина.

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