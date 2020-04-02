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Минздрав просит украинцев не целоваться

Комментариев: 10
Граждан просят отложить проявление чувств до окончания карантина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikimedia.org

Министерство здравоохранения призывает украинцев на время карантина воздержаться от физических проявлений любви и дружбы. В частности граждан просят не обнимать и не целовать друг друга. Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.

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“Во время карантина позаботьтесь о здоровье родных. Оставьте объятия и поцелуи на потом. Помните: есть еще десятки способов выразить свои чувства. Общайтесь безопасно!“ – говорится в сообщении.

Обращение пресс-служба Минздрава сопроводила иллюстрацией обнимающейся пары в медицинских масках и надписью-лозунгом “Подождите до конца карантина!“

facebook.com/moz.ukr

Напомним, Кличко надел маску с лозунгом “Хватить шастать” и призвал оставаться дома. Мэр Киева призвал киевлян придерживаться карантина.

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Теги: Минздрав, коронавирус, карантин, поцелуй
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Комментариев (10)
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толян04    02.04.2020, 18:25
Оценка:  -22
толян04
хорошо что карововирус не передается половым путем а то на карантине ваЩе нечем было б заняться
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 18:29
Оценка:  +22
Брюква_и_Клюква
Еще как передается. Через фекальные массы. Так что ты под угрозой, педик тамбовский.
мамасвидомита    02.04.2020, 18:49
Оценка:  -4
мамасвидомита
ты свои влажные фантазии другим не приписуй,старая б..ядь из черновцов.
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 19:47
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Ты, как обычно, пукнул в небо, сраный мокша. Я никогда не был в Черновцах, про что жалею. Обязательно поеду после снятия карантина.
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 18:11
Оценка:  +21
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
src_fever    02.04.2020, 17:37
Оценка:  -24
src_fever
и не ипаться , докуя развелось
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 19:49
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Тебе нечем ипаться, чувак. Тебе же член отрезали и собрали псевдо-вагину. Или у тебя фантомные иллюзии?
МаксимУм    02.04.2020, 17:35
Оценка:  +22
МаксимУм
Короче без предварительных ласк...
Отакое    02.04.2020, 17:59
Оценка:  +1
Отакое
И только раком.
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 18:25
Оценка:  +22
Брюква_и_Клюква
И в презервативе. Огради от вируса себя и свою партнершу
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