Минздрав просит украинцев не целоваться

Граждан просят отложить проявление чувств до окончания карантина.

Министерство здравоохранения призывает украинцев на время карантина воздержаться от физических проявлений любви и дружбы. В частности граждан просят не обнимать и не целовать друг друга. Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.

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“Во время карантина позаботьтесь о здоровье родных. Оставьте объятия и поцелуи на потом. Помните: есть еще десятки способов выразить свои чувства. Общайтесь безопасно!“ – говорится в сообщении.

Обращение пресс-служба Минздрава сопроводила иллюстрацией обнимающейся пары в медицинских масках и надписью-лозунгом “Подождите до конца карантина!“

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Напомним, Кличко надел маску с лозунгом “Хватить шастать” и призвал оставаться дома. Мэр Киева призвал киевлян придерживаться карантина.

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