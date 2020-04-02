Минздрав просит украинцев не целоваться
Министерство здравоохранения призывает украинцев на время карантина воздержаться от физических проявлений любви и дружбы. В частности граждан просят не обнимать и не целовать друг друга. Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.
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“Во время карантина позаботьтесь о здоровье родных. Оставьте объятия и поцелуи на потом. Помните: есть еще десятки способов выразить свои чувства. Общайтесь безопасно!“ – говорится в сообщении.
Обращение пресс-служба Минздрава сопроводила иллюстрацией обнимающейся пары в медицинских масках и надписью-лозунгом “Подождите до конца карантина!“
Напомним, Кличко надел маску с лозунгом “Хватить шастать” и призвал оставаться дома. Мэр Киева призвал киевлян придерживаться карантина.
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