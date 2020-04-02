Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19 - Степанов

Комментариев: 7
Глава Минздрава Максим Степанов обратился к украинцам.
Глава Минздрава Максим Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов
скриншот

Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом новый глава Минздрава рассказал в видеообращении, опубликованном на Facebok-странице МОЗ.

Читай также: Украина официально обратилась к Илону Маску с просьбой о помощи

"Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - отметил глава Миздрава.

Читай также: В Украине 57 детей заражены коронавирусом

Степанов поблагодарил за работу врачей и пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее решить первоочередные проблемы, с которыми сталкиваются медработники.

"Что касается сегодняшних вызовов, то все силы брошены на их решение. Медики первичной экстренной помощи - мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы должны получать это повышение, и вы его получите. Медицинские работники, работающие в неукомплектован штате, без надлежащей защиты и поддержки - мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях", -сказал он.

Читай также: Минздрав просит украинцев не целоваться

Степанов также напомнил о важности самоизоляции и подчеркнул, что всех украинцев впереди ожидают тяжелые недели.

"Сейчас нет ничего важнее, чем люди, их жизнь и здоровье. За это мы боремся круглосуточно, шаг за шагом решая проблемы. Тяжелые недели впереди. Но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии. И последнее. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные мероприятия. Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы. Это война с невидимым врагом, и вы - первая линия защиты", - резюмировал Степанов.



Напомним, в Херсонской области от коронавируса скончалась медсестра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Степанов, Минздрав, коронавирус, протокол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 18:53
Оценка:  +20
ЗаелоПластинку
В Одессе на улице Новосельского 64, где недавно сняли памятную табличку маршалу Жукову, взамен повесили другую — информационную и тоже о Жукове. Ее создали из публикации одиозного беглого украинского журналиста Анатолия Шария с сайта Обозреватель с названием 'Жуков. Великий УБИЙЦА'
Trillioner    02.04.2020, 18:49
Оценка:  +1
Trillioner
Рашисты - о себе заботьтесь. О своих конченных мамашах и папашах. Какого хрена вам урки надо от Украины.......
Trillioner    02.04.2020, 18:45
Оценка:  +2
Trillioner
Огласите протокол. Люди будут сами лечиться. В ваших больничках только умирать могут. Очередной голослов. Ты, если ты, лахоне.шься, фельдшер, мы тебя пор.вем. Су.ки, не играйтесь с огнем...... Пиз.дит вся эта власть и только о себе и своих выро.дках думает... Замочим, если ЧТО...
src_fever    02.04.2020, 18:19
Оценка:  -24
src_fever
Протокол у кого списдели ? у РФ или у какой страны ?
Trillioner    02.04.2020, 18:46
Оценка:  +1
Trillioner
Иди рашист в свою рашу....
Woodbrother    02.04.2020, 18:54
Оценка:  +21
Woodbrother
src_fever - на россии медицина в десятки раз хуже чем у нас. Какие там протоколы у лаптямищихлябателей. У вас на россии в больницах даже бинтов и йода нет.
Woodbrother    02.04.2020, 18:55
Оценка:  +21
Woodbrother
Министр здравоохранения на россии рекомендовал рассианам все болезни лечить настойкой подорожника и корой дуба
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь