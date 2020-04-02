Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19 - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов обратился к украинцам.

Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом новый глава Минздрава рассказал в видеообращении, опубликованном на Facebok-странице МОЗ.

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"Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - отметил глава Миздрава.

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Степанов поблагодарил за работу врачей и пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее решить первоочередные проблемы, с которыми сталкиваются медработники.



"Что касается сегодняшних вызовов, то все силы брошены на их решение. Медики первичной экстренной помощи - мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы должны получать это повышение, и вы его получите. Медицинские работники, работающие в неукомплектован штате, без надлежащей защиты и поддержки - мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях", -сказал он.

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Степанов также напомнил о важности самоизоляции и подчеркнул, что всех украинцев впереди ожидают тяжелые недели.



"Сейчас нет ничего важнее, чем люди, их жизнь и здоровье. За это мы боремся круглосуточно, шаг за шагом решая проблемы. Тяжелые недели впереди. Но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии. И последнее. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные мероприятия. Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы. Это война с невидимым врагом, и вы - первая линия защиты", - резюмировал Степанов.





Напомним, в Херсонской области от коронавируса скончалась медсестра.

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