Если РФ уйдет с Донбасса, Госпогранслужба вернет границу за полгода

Главный пограничник рассказал о сроках возвращения контроля над границей.

Чтобы вернуть контроль на участке российско-украинской границы в ОРДЛО после вывода Россией своих НВФ достаточно от 3 до 6 месяцев. Об этом в интервью “РБК-Украина“ рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Отвечая на вопрос, если Минские соглашения все же будут выполнены и Россия выведет незаконные вооруженные формирования с территории ОРДЛО, сколько времени понадобится пограничникам, чтобы взять под контроль неподконтрольный сейчас участок украинско-российской границы, Дейнеко сказал:

Мы сделали все расчеты, у меня есть видение, как это нужно делать. При позитивном стечении обстоятельств и наличии воли определенной стороны, нам на это понадобится от трех до шести месяцев. Хотелось бы в это верить. Расчеты есть, люди, готовые идти со мной, есть. Была бы воля, сделаем, - заявил главный пограничник.

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По его словам неконтролируемый участок сейчас составляет 410 километров.

Естественно, как для бывшего командира Луганского пограничного отряда, который в 2014 году все это застал, для меня принципиальный вопрос вернуться на свою границу, - подчеркнул Дейнеко.

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