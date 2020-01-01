Карантин неоднозначно отразился на экологической ситуации в Украине

Экологи фиксируют улучшение воздуха в одних городах и ухудшение в других.

Выбросы уменьшились, но не везде menr.gov.ua

В некоторых крупных городах Украины уменьшилось количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Но в других ситуациях ситуация не изменилась, или даже ухудшилась. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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В частности улучшение экологической ситуации отмечено в Кременчуге, Днепре, Кривом Роге и Харькове, где фиксируется снижение средней концентрации диоксида азота. При этом в двух последних городах отмечается также снижение зависших веществ и формальдегида, хотя в Кривом Роге эти показатели все же превышают предельные допустимые концентрации (ПДК).

Мониторинг выбросов в атмосферу в Киеве продемонстрировал слабую тенденцию к снижению показателей по формальдегиду и диоксиду серы, а также к увеличению концентраций диоксида азота. Превышение ПДК составляет: 1,7 по формальдегиду, 2 – по диоксиду серы, от 2 до 3,5 – по диоксиду азота.

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В то же время в министерстве отметили, что результаты анализа пока не дают оснований говорить об общей для всех городов Украины тенденции.

Основными источниками выбросов продолжают оставаться промышленность и автомобильный транспорт.

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Комментируя уровень загрязнений в период карантинных мероприятий, в министерстве уточнили: на фоне запрета на использование общественного транспорта вырос спрос на частный, что, соответственно, повлияло на уровень выбросов. Угрозой также продолжает оставаться сжигание мусора, сухой травы и листвы, поскольку количество случаев подобной несанкционированной утилизации во время карантина не снизилось.

В то же время в Минэкоэнерго отметили, что снижение уровня выбросов может наблюдаться в городах, где на фоне коронавируса была ограничена деятельность промышленных предприятий.

Напомним, в Европе улучшилось качество воздуха. На фото со спутника зафиксировали снижение концентрации оксида азота.

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