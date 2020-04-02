Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВД не будет возвращать под обсервацию сбежавших из отеля "Казацкий"

Комментариев: 2
Нарушителям обсервации будут выписаны штрафы.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Пресс-служба МВД

Правоохранительные органы не намерены возвращать обратно на обсервацию граждан, сбежавших из гостиницы "Казацкий". Об этом "Украинским новостям" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читай также: В Киеве 5 человек оштрафовали на 17 тысяч за нарушение карантина

"Задачи такой нет. Они понесут наказание в виде штрафов", - отметил он.

Геращенко также рассказал, что на данный момент суды не выписали ни одного штрафа этим лицам, однако при этом есть ряд других судебных решений по нарушителям карантина в столице.

По словам Геращенко, что в отеле "Казацком" на обсервации продолжает оставаться "значительное количество" граждан.

Напомним, из обсервации в отеле “Казацкий“ сбежали более 60 человек, ранее вернувшихся из-за границы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: казацкий, обсервация, Геращенко, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 19:30
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Что значит, не будет? Бабушек без масок полицаи щимят в подземных переходах, а толпа потенциальных зараженных будут вольно гулять по Киеву?
meglj    02.04.2020, 19:08
Оценка:  -1
meglj
геращенко вернись в отель киве скучно
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь