МВД не будет возвращать под обсервацию сбежавших из отеля "Казацкий"

Нарушителям обсервации будут выписаны штрафы.

Правоохранительные органы не намерены возвращать обратно на обсервацию граждан, сбежавших из гостиницы "Казацкий". Об этом "Украинским новостям" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Задачи такой нет. Они понесут наказание в виде штрафов", - отметил он.



Геращенко также рассказал, что на данный момент суды не выписали ни одного штрафа этим лицам, однако при этом есть ряд других судебных решений по нарушителям карантина в столице.



По словам Геращенко, что в отеле "Казацком" на обсервации продолжает оставаться "значительное количество" граждан.



Напомним, из обсервации в отеле “Казацкий“ сбежали более 60 человек, ранее вернувшихся из-за границы.

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