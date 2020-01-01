Масштабный пожар под Киевом: горела овощебаза

Огонь от возгорания травы перекинулся на помещение склада. В результате выгорело 700 кв. метров овощебазы.

В Броварах Киевской области локализован масштабный пожар на территории овощебазы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"2 апреля в 15:42 в г. Бровары на территории овощебазы произошло возгорание деревянных поддонов с последующим распространением на одноэтажное складское здание (размером 60x120). В 17:00 пожар в складском здании локализован на площади 700 кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, огонь от возгорания травяного настила перекинулся на помещение склада. Также сообщается, что к тушению привлечены 48 человек и 10 ед. техники ГСЧС.

Как сообщалось, накануне во Львове из-за поджога сухой травы загорелся газопровод.

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