Разумков раскритиковал реакцию СБУ на скандал с братом Ермака

Глава парламента отметил, что СБУ слишком рьяно взялась за нардепа-разоблачителя.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал реакцию правоохранительных органов на скандал с записями, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопросы назначения людей на разные государственные должности. Свое мнение о происходящем Разумков высказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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“Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих“, — сказал он.

Разумков подчеркнул, что перед законом все равны.

В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что у СБУ есть другие цели и задачи, — добавил он.

Напомним, в среду, 1 апреля к нардепу Гео Леросу, который опубликовал скандальные записи, домой приехала СБУ. Нардепа вызвали на допрос.

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