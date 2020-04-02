Транш на подходе. Когда ждать деньги от МВФ

Украина ожидает получения от международных кредиторов от 8 до 10 миллиардов долларов, а вот данные о первом транше из этой суммы расходятся.

В условиях пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса Украина очень зависима от средств МВФ. Ради их получения парламент принял закон о рынке земли и предварительно одобрил закон о недопущении возврата бывшим собственникам национализированных банков.

Владимир Зеленский заявлял, что эти законы откроют путь к получению международной помощи, которая, по словам президента, является жизненно необходимым для стабилизации украинской экономики и преодоления кризиса.

Когда Украина получит деньги и сколько?

Чего ждать

Еще в декабре МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о выделении кредита на сумму 5,5 миллиарда долларов, однако в марте речь шла уже о 8 миллиардах. Сейчас МВФ оказывает помощь странам, страдающим от последствий эпидемии коронавируса, и мы также рассчитываем, что Украина получит дополнительно еще и такое финансирование.

Вместе с помощью Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития Киев вообще может рассчитывать на получение около 10 миллиардов долларов.

Как рассказывал президент, уже в течение 15 дней после выполнения всех условий МВФ выделить первый быстрый транш на сумму от 1,75 до 2 миллиардов.

А вот глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассчитывает на получение Украиной первого транша кредита от Международного валютного фонда в объеме около 4 миллиардов долларов.

Куда пойдут деньги

В НБУ говорят, что большая часть транша будет перечислена Министерству финансов. Средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, на финансирование фонда, средства из которого будут использоваться для борьбы с коронавирусом.

Гетманцев такого же мнения – средства будут направлены в стабилизационный фонд госбюджета, созданный для борьбы с коронавирусом.

Что будет с гривной

Украинская валюта укрепилась уже на новостях из Рады о поддержке проектов, необходимых для получения кредита МВФ.

Впрочем, эксперты уверены, что гривну все равно ждет девальвация, но точно не такая резкая, как без денег МВФ.

В Нацбанке уверены, что постоянная девальвация гривны - это полностью провальная политика, которая приведет к увеличению инфляции. И девальвация несет в себе больше негатива, чем преимуществ.

Новое соглашение с Международным валютным фондом может укрепить гривну к концу недели, в пятницу наличный курс доллара может установиться на уровне 28,3-28,7 гривен, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари, считает, что ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения.

"На сейчас ясно, что выделения декларируемых президентом 10 млрд долларов хватит для стабилизации экономики", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в этом случае снижение курса замедлится и на рынок придет стабилизация.

"В этот период мы сможем наблюдать курс на уровне в 28 гривен. Любое промедление и спекуляции будут давить на курс дальше", - добавил он.