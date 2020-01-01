На трассе Киев-Чоп останавливали движение из-за поджога травы
В первую очередь пожарные тушили возгорание на обочине дороги, а сотрудники патрульной полиции с целью недопущения ДТП временно перекрыли движение.
В воскресенье возле Ровно на трассе Киев-Чоп временно перекрывали движение из-за полевого пожара, от которого шло значительное задымление, сообщает Укравтодор.
"Из-за поджигателей сухой травы возле Ровно останавливалось движение по М-06. Сложность заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, а также чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра, которые раздували огонь на большую площадь. Из-за густого дыма существовала угроза для водителей транспортных средств, проезжающих неподалеку пожара. Поэтому в первую очередь пожарные тушили возгорание на обочине дороги, а сотрудники патрульной полиции с целью недопущения ДТП временно перекрыли движение", - говорится в сообщении.
Существовала также угроза распространения огня на жилой сектор. Почти два с половиной часа понадобилось, чтобы полностью потушить огонь.
Укравтодор напомнил, что поджог сухой травы или мусора является административным нарушением и карается законом. А вмешательство в деятельность транспортной инфраструктуры и перекрытие дорог – уголовно наказуемые деяния.
Напомним, что за последние сутки в Киевской области зафиксирован 121 пожар общей площадью 166 га. Также до сих пор не удалось ликвидировать горение торфяников. В частности, в Иванковском районе в с. Сосновка остается горение на площади 0,1 га; в пгт. Бородянка остается горение на площади 0,35 га; в Киево-Святошинском районе в с.Ходосовка остается горение на площади 0,02 га.
В Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация лесного пожара на площади 10 га.
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