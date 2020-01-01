Пограничники остановили контрабанду антисептиков

Пограничники выявили незаконное перемещение антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были отправить в Азербайджан.

Контрабанда антисептиков в Одесской области Одеський Прикордонний Загін в Facebook

Пограничники Одесского отряда совместно с таможней, в морском пункте пропуска Черноморск пресекли попытку вывоза из Украины средств дезинфекции.

Товары пытались вывезти, несмотря на запрет во время карантина в связи с коронавирусом, сообщается на Facebook-странице Одесского пограничного отряда.