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Пограничники остановили контрабанду антисептиков

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Пограничники выявили незаконное перемещение антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были отправить в Азербайджан.
Контрабанда антисептиков в Одесской области
Контрабанда антисептиков в Одесской области
Одеський Прикордонний Загін в Facebook
 
Пограничники Одесского отряда совместно с таможней, в морском пункте пропуска Черноморск пресекли попытку вывоза из Украины средств дезинфекции.
 
Товары пытались вывезти, несмотря на запрет во время карантина в связи с коронавирусом, сообщается на Facebook-странице Одесского пограничного отряда.
 
 
 
Пограничники выявили незаконное перемещение антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были отправить в Азербайджан. Всего в грузовике обнаружено 4000 литров и 300 000 таблетированных дезинфицирующих средств.
 
Общая стоимость средств, которые планировали вывезти из Украины, около 30 тысяч евро.
 
Напомним, что правительство Украины приняло решение об ограничении экспорта товаров противоэпидемического назначения в связи с эпидемией коронавируса. Это означает, что нельзя вывозить из страны антисептические средства.
 
 
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Теги: Одесса, пограничники, Коронавирус, Госпогранслужба, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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