Еще четыре украинца излечились от COVID-19 за рубежом

Ранее МИД сообщал об 11 переболевших граждан Украины, которые проходили лечение в зарубежных клиниках.

Всего от коронавирусной инфекции излечились 15 украинцев, которые заболели за рубежом. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, по состоянию на 5 апреля за рубежом от коронавируса продолжают лечиться 167 украинских граждан.

Выздоровление украинцев зафиксировано в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.

Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины.

Ранее МИД сообщал, в каких странах зафиксированны случаи заражения украинцев коронавирусом.

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