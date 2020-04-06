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Еще четыре украинца излечились от COVID-19 за рубежом

Комментариев: 2
Ранее МИД сообщал об 11 переболевших граждан Украины, которые проходили лечение в зарубежных клиниках.
Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины
Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины

Всего от коронавирусной инфекции излечились 15 украинцев, которые заболели за рубежом. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, по состоянию на 5 апреля за рубежом от коронавируса продолжают лечиться 167 украинских граждан.

Выздоровление украинцев зафиксировано в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.

Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины.

Ранее МИД сообщал, в каких странах зафиксированны случаи заражения украинцев коронавирусом. 

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Теги: МИД Украины, болезнь, лечение, украинцы, За Рубежом, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Fon_Pascha    06.04.2020, 08:03
Оценка:  -21
Fon_Pascha
за бугром шанс есть, а у нас статистика 1 к 1,
RomaCrimea    06.04.2020, 06:45
Оценка:  -20
RomaCrimea
Укропейцы, завязывайте минусы накручивать! Нарушаете свободу слова! Мошенники хреновы.
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