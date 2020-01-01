Во Львове семь больных COVID-19 в тяжелом состоянии

Во Львовской областной инфекционной больнице двоих пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Во Львовской областной инфекционной больнице семь пациентов в тяжелом состоянии

На лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 63 человека из-за подозрения на заболевание коронавирусом. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что состояние большинства больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У семи пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

На самоизоляции в области находятся 224 человека.

Кроме того, вечером в воскресенье, 5 апреля, в области коронавирусную инфекцию заподозрили еще у семи человек. Пациенты из города Львов и Николаевского района области.

В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 387 человек. У 27 пациентов подтвердили положительный результат теста на коронавирус.

Еще один человек с подтвержденным диагнозом умер в реанимационном отделении одной из больниц области.

Пять человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. Три пациента выздоровели.

Ранее во Львовской области запустили специальные регулярные автобусные маршруты, которые будут доставлять работников учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

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