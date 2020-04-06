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Шмыгаль: в Украине снизилось число инфицированных COVID-19

Комментариев: 9
Снижение числа заболевших коронавирусом связывают со своевременными карантинными мерами.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число заболевших коронавирусной инфекций значительно снизилось. Он отметил, что из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерло из-за тяжелых хронических заболеваний. Об этом премьер-министр заявил на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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“Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. У нас могло быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными“, - отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее МОЗ опубликовал статистику инфицированных коронавирусом в Украине. За сутки заразились 68 человек, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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Теги: Шмыгаль, Коронавирус, Эпидемия, Карантин
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Комментариев (9)
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ЗлийЗохан    06.04.2020, 15:58
Оценка:  -14
ЗлийЗохан
Это логично!Ведь если меньше проводить тестов на коронавирус,то,соответственно и меньше будет новых официально подтверждённых больных.115 человек на 1 миллион жителей тестируют на коронавирус.И это самый низкий показатель в Европе и один из низших показателей во всём мире!
ЗлийЗохан    06.04.2020, 16:01
Оценка:  -13
ЗлийЗохан
А если учесть что наша недострана-единственная страна из числа всех стран где есть коронавирус,в которой количество умерших от коронавируса превышает количество выздоровевших от этой болезни!Но Шмыгалю мы все верим!)))))))))
Иван    06.04.2020, 15:31
Оценка:  +1
Иван
А бомжи, а люди которые дома сидят болеют и к врачам не обращались, но с соседями общались или с друзьями?
зevvsus    06.04.2020, 15:17
Оценка:  -16
зevvsus
откуда этот шмугаль такие цифры берёт,если даже тряпок в виде маски в аптеках нет.
LimpBimp    06.04.2020, 15:12
Оценка:  +2
LimpBimp
Рано словами разбрасываться. После этого заявления все дауны попруться на очередные шашлыки массово, и когда в стране будет 20+ заразившихся что он скажет тогда?
LimpBimp    06.04.2020, 15:13
Оценка:  +1
LimpBimp
20+ тысяч
ПродувКротов    06.04.2020, 15:17
Оценка:  +10
ПродувКротов
Весенним шашлыкоедам в Днепре уже могилы выкопали Может хоть так до идиотов дойдет.
Дром    06.04.2020, 14:55
Оценка:  +2
Дром
Тупой, какое нафиг снижение? Вчера бвло воскресение и лаборатории не работали, вот и все твое чудо. В Испании и Италии про снижение стали говорить только после недели положительной динамики....
ПродувКротов    06.04.2020, 14:46
Оценка:  +19
ПродувКротов
Не на каркай.
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