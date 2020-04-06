Шмыгаль: в Украине снизилось число инфицированных COVID-19

Снижение числа заболевших коронавирусом связывают со своевременными карантинными мерами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число заболевших коронавирусной инфекций значительно снизилось. Он отметил, что из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерло из-за тяжелых хронических заболеваний. Об этом премьер-министр заявил на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читай также: На Донбассе первая смерть от коронавируса

“Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. У нас могло быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными“, - отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее МОЗ опубликовал статистику инфицированных коронавирусом в Украине. За сутки заразились 68 человек, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.