В оккупированном Донецке разбросали "коронавирусные" листовки

Листовки предупреждают об опасности заражения COVID-19, исходящей от солдат оккупационной армии.

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На временно оккупированных территориях Донецкой области неизвестные активисты разбросали листовки с предупреждением об опасности заражения COVID-19. Фотографии, сделанные в Донецке, в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный также как блогер “Штирлиц“.

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“На территории Донецка неизвестные распространили листовки. Российские оккупанты с помощью курсантов быстро начали мероприятия по их сбору. „МГБ“ проводит расследование“, — пишет офицер на своей страничке в Телеграм.

Напомним, в “ДНР” второй случай коронавируса: заразился ребенок первой больной. Оккупанты рассказали, как обстоят дела.

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